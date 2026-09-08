Történelmien pocsék adatot közöltek Kármán Andrásék a költségvetésről

„A szükséges pénzt a kormánynak augusztusban több területen meg kellett előlegeznie, emiatt az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz”, jelezte néhány nappal ezelőtt Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy a költségvetési hiány később fog visszatérni a „tervezett csökkenő pályára”, amikor megérkeznek az uniós pénzek az államkincstárba.

Hiába ugyan az előzetes jelzés, hiába az információ és a tudat, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és amint megérkeznek az uniós források Magyarországra, helyre áll a világ költségvetés rendje, azért még így is nagyon sokkoló számokat tartalmaz a Pénzügyminisztérium előzetes jelentése a költségvetésről.

Merthogy csak augusztusban 2311,2 milliárd forintos mínusz keletkezett az államkasszában, ami már önmagában több, mint amennyi hiány az első nyolc hónapban keletkezett a 2022 előtti években.

Így idén az eddig eltelt időszakban 5169,1 milliárd forintos deficit halmozódott fel a költségvetésben, szemben mondjuk a tavaly valamivel több mint 3000 milliárd forinttal. Pedig már az is rengeteg volt.

Arra a tárca is kitér a közleményében, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) miatti előfinanszírozásokkal magyarázható ez a brutálisan nagy hiány, ez ugyanis 2186,9 milliárddal növelte a kiadásokat a hónapban. Ha ez nem lett volna, akkor egyébként az augusztusi hiány mindössze 124,3 milliárd lett volna. Jól látható az első ábrán is, hogy ez az elmúlt évek legalacsonyabb nyolcadik havi deficitszáma lenne, és a nyolc havi összesített hiány még a 3000 milliárd forintot sem érné el.

Az RRF programokhoz kapcsolódó bevételek egyébként várhatóan decemberben fognak beérkezni a PM szerint, vagyis akkor is kiugró adatot láthatunk, csak éppen az ellenkező előjellel. Masszív többlettel zárhat várhatóan a költségvetés decemberben.

A közleményében ugyanakkor egy másik, fontos változásra is felhívja a figyelmet a tárca. Ezentúl minden hónap harmadik munkanapján fogják közzétenni az előzetes költségvetési jelentést, szemben az eddig megszokott nyolcadikával. „A módosítások célja a közvélemény átlátható és gyors tájékoztatása a költségvetési folyamatokról, és részét képezik a költségvetésről szóló kommunikáció szélesebb körű megújításának”, írják.