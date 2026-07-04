Megszereztük Hankó 400 milliós NKA-listáját, amiről a választások előtt négy nappal egymaga döntött

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter – egyben az NKA feje –, még április 8-án, négy nappal az országgyűlési választás előtt is támogatásokat osztott ki a Nemzeti Kulturális Alapból, annak is az egyedi miniszteri keretéből. A döntéseket később felülvizsgáló Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) ezek között olyan szabálytalanságokra bukkant, amelyek miatt Tarr Zoltán kulturális miniszter végül valamennyi támogatást visszavonta.
Erről maga Tarr Zoltán számolt be június 15-én a Facebook-oldalán. Azt írta: az átvizsgált iratok között olyan ügyeket is találtak, amelyeknél írásos kérelem nélkül, pusztán szóbeli kérésre született pozitív döntés, míg más esetekben a megítélt támogatás összege még azt is meghaladta, amennyit a pályázó eredetileg kért.
Tarr azt is nyilvánosságra hozta, hogy Hankó 2026. április 8-án, saját hatáskörben összesen 393 898 580 forint odaítéléséről döntött, amelyet 30 pályázó között osztottak volna szét. A felülvizsgálat után az új miniszter úgy döntött, hogy az aznap meghozott valamennyi miniszteri támogatási döntést visszavonja.
Tarr a lépést szükségszerűnek nevezte, amennyiben a döntések visszavonása „újabb lépés az elmúlt 16 esztendő uram-bátyám világának felszámolása felé”.
A 444 közérdekű adatigényléssel kikérte az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől ezeket a dokumentumokat, melyekből kiderül, mely szervezeteknek ítélték oda más kollégiumok büdzséjéhez képest is túlfújt mértékű támogatásokat. Fontos ugyanakkor, hogy Tarr Zoltán nem a már kifizetett támogatások visszafizetését rendelte el. Ahogy az adatszolgáltató fogalmazott, a miniszter „a támogatási összegek kiutalását akadályozta meg a döntések visszavonásával”. Tudomásunk szerint mindössze három pályázó volt, amely még Tarr döntése előtt maga mondott le a támogatásról.
Röviden ez a korábbi pályázati rendszer egyik tanulsága.
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