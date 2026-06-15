Tarr Zoltán visszavon közel 400 millió forintnyi NKA-támogatást, amit Hankó Balázs a választás előtt osztott ki

Visszavonja a Hankó Balázs által a választás előtt négy nappal kiosztott közel 394 millió forintos támogatásokat Tarr Zoltán kulturális miniszter – jelentette be hétfő délután a Facebook-oldalán.

Tarr azt írta, hogy az elmúlt napokban a Nemzeti Kulturális Alap döntéseit végrehajtó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) munkatársaival áttekintették az előző kormány kulturális miniszterének 2026. április 8-i, egyedi miniszteri keretből meghozott támogatási döntéseit. Az időzítés azért is figyelemre méltó, mert a döntések négy nappal a rendszerváltó választás előtt születtek.

A tárcavezető szerint az átvilágítás során több problémás ügyet is találtak. Állítása szerint volt olyan támogatás, amelyet írásos kérelem nélkül, pusztán szóbeli kérésre hagytak jóvá, de akadt olyan eset is, amikor a pályázó a kért összegnél nagyobb támogatást kapott.

„Tudjuk jól, a közpénz kiosztása nem működhet így, ez sem a kultúra, sem a magyar állampolgárok érdekét nem szolgálja” – írta Tarr.

A miniszter közlése szerint Hankó Balázs aznap saját hatáskörben összesen 393 898 580 forint sorsáról döntött, amelyet 30 pályázó között osztottak szét. Az áttekintés után a minisztérium úgy döntött, hogy az összes, 2026. április 8-án született miniszteri támogatási döntést visszavonják.

Tarr azt írta, jogilag valamennyi támogatás megállítására lehetőség van, a lépést pedig szükségszerűnek nevezte. Szerinte a döntések visszavonása „újabb lépés az elmúlt 16 esztendő uram-bátyám világának felszámolása felé”.

A bejegyzésben Tarr külön kitért a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő munkatársaira is. Azt írta, hogy az intézmény dolgozói jelenleg az előző rendszer következményeinek felszámolásán dolgoznak, emellett segítik a már folyamatban lévő NAV-nyomozást és a minisztériumi átvilágítást végző munkatársak munkáját.

Az NKTK egyik munkatársa volt az, aki április közepén Molnár Áron színész-aktivistán keresztül nyilvánosságra hozta az NKA támogatási gyakorlatával kapcsolatos visszásságokat, majd május végén már arccal és névvel is kiállt a nyilvánosság elé.