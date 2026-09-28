A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a mentelmi jogok felfüggesztéséről szóló ülésen

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Előre megrendelt és eldöntött politikai koncepciós eljárás indult ellene, mondta Hankó Balázs a parlament hétfői plenáris ülése előtt, a mentelmi bizottság után. "Minden vádpont hamis, minden vádpontot cáfolni tudok" - mondta.

Az országgyűlés ma délelőtt az ő, valamit Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről dönt.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette, hogy a párt képviselői nem vesznek részt a rendkívüli ülésen, mert a politikai önkény koncepciós eljárásáról van szó. Nem vesz részt az ülésen a KDNP-frakció sem.

Fotó: Haász János

A sajtótájékoztatón részt vesz Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is. A kereszténydemokrata frakcióban ülő Seszták Miklós sorsáról a tájékoztatón nem volt szó.

Hankó Balázs azt mondta, a mentelmi bizottság ülésén mondatról mondatra cáfolt minden olyan állítást, amivel őt hírbe hozták. Azt is bejelentette, hogy a mentelmi jogáról szóló szavazás után a parlamentben marad, ott várja meg, mi lesz az ügy folytatása.

Arról is beszélt, hogy egy kulturális program attól még kulturális program, amiért politikus részt vesz rajta. Szerinte a cél a kollektív bűnösség elve alapján a teljes kulturális közösségük megsemmisítése.

Nem elvettük vagy eltettük a támogatásokat, hanem odaadtuk azoknak, akik kultúrát csináltak a nemzetnek. Olyan országban akarunk élni, ahol populáris kultúra állami támogatása politikai bűn? - kérdezte, és még Deák Bill Gyula halálát is belekeverte az őket ért úgymond méltatlan támadások ügyébe.

Arról is beszélt: Bús Balázs közel száz napja van a Csillagban. Mások ágyi poloskák között vannak az előzetesben, sorolta a volt munkatársait is érintő állítólagos méltatlanságokat Hankó, akit a beszéde végén megtapsoltak az itt lévő fideszes képviselők.

Hankó Balázs egyetlen fillért sem tett zsebre. Egyetlen pályázati nyertest sem befolyásolt, kivel szerződjön. És végül: a megítélt támogatásokból egyetlen fillér sen került pártkasszába, se a Fideszhez, se a KDNP-hez - sorolta Rétvári Bence, aki szerint politikai kirakatperről van szó. Folytatódik Magyar Péter abszolút filmszínháza, miután nincsenek politikai sikerei, ezzel a koncepciós eljárással tereli el a figyelmet.

Magyar Péternek súlyos felelőssége van ebben, se mindenki másnak is felelősséget kell vállalni, akik ebben a törvénytelenségben részt vesznek, zárta szavait Rétvári, majd kérdésekre lehetőséget nem adva elvonultak.

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