Akkor pörgött fel az elszámoltatás, amikor az ügyészség a legmélyebb válságát éli át

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Lecsaptak a wokebusterekre.
Magyar 2024-ben az Ötkertben elvette egy őt videózó férfi telefonját, ami aztán a Dunába került.
Hivatali visszaéléssel gyanúsítják az MNB volt elnökét és hat másik személyt.
Az egyik leggazdagabb magyar és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója került rács mögé.
Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.
Tabula rasát, felelősségre vonást ígér Magyar, aki arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát is. A rendőri vezetők ellen is feljelentést tesz.
A köztársasági elnök csak tiszás politikusok előtt beszélt az ügyészség helyzetéről, és annak a hátteréről, miért esett a választása Szathmáry Zoltánra, akinek a nevét nem ejtette ki.
Több szálon is beindulni látszik az Út a börtönbe program, házkutatás az Alapjogokért Központban, a Mészáros-Szíjj páros és Schmidt Mária is pozíciót veszített. Mindeközben a Tisza elutasította a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjét, Magyar pedig Ukrajnával meccselt a neten.