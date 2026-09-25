Akkor pörgött fel az elszámoltatás, amikor az ügyészség a legmélyebb válságát éli át

Maffiaügyészekről beszél Magyar Péter, miután Sesztákékkal egy napon kérték ki a mentelmi jogát

Tabula rasát, felelősségre vonást ígér Magyar, aki arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát is. A rendőri vezetők ellen is feljelentést tesz.