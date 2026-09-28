Nem tud kormányt alakítani a svéd választást megnyerő balközép blokk

Nem tud kormányt alakítani Svédországban a szeptember közepén tartott választáson győzedelmeskedő balközép blokk - jelentette be Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata Párt miniszterelnök-jelöltje.
„Az eddig folytatott tárgyalásaim alapján azt a következtetést kell levonnom, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudok kormányt alakítani" - mondta a svéd szociáldemokraták vezetője sajtótájékoztatóján. A szeptember 13-án tartott választáson a Szociáldemokrata Párt, a Zöld Párt, a Baloldali Párt és a Centrum Párt együttesen 176 mandátumot szerzett a 349 fős törvényhozásban.
A választási eredmény tükrében Magdalena Andersson kapott először lehetőséget, hogy négy év ellenzéki politizálás után ismét miniszterelnök legyen. Elemzők ugyanakkor már korábban is jelezték, hogy a balközép blokkon belüli nézeteltérések miatt nem lesz egyszerű feladat koalíciót kötni, és így is lett. A következő lépés az lehet, hogy a házelnök egy másik párt elnökét, valószínűleg a Mérsékelt Pártot vezető Ulf Kristersson eddigi miniszterelnököt bízza meg új kormány megalakításával. (MTI)
Hibahatáron belüli a különbség az ellenzéki baloldali blokk és a kormányoldal között. A kampány már nem a bevándorlás témája köré épült, mint legutóbb, hanem hogy ki tud egyáltalán kormányt alakítani. A középpártok pont azon a folyamaton mennek keresztül, mint európai társaik, és az nem sok jóval kecsegtet.