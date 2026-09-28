Nem tud kormányt alakítani a svéd választást megnyerő balközép blokk

Nem tud kormányt alakítani Svédországban a szeptember közepén tartott választáson győzedelmeskedő balközép blokk - jelentette be Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata Párt miniszterelnök-jelöltje.

Magdalena Andersson svéd miniszterelnök páncélozott harcjármű kezelésével ismerkedik az ukrajnai háború után összerántott, norvég irányítású NATO–finn–svéd közös hadgyakorlaton („Hideg válasz”), 2022. március 21-én. Fotó: ANDERS WIKLUND/TT News Agency via AFP

„Az eddig folytatott tárgyalásaim alapján azt a következtetést kell levonnom, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudok kormányt alakítani" - mondta a svéd szociáldemokraták vezetője sajtótájékoztatóján. A szeptember 13-án tartott választáson a Szociáldemokrata Párt, a Zöld Párt, a Baloldali Párt és a Centrum Párt együttesen 176 mandátumot szerzett a 349 fős törvényhozásban.

A választási eredmény tükrében Magdalena Andersson kapott először lehetőséget, hogy négy év ellenzéki politizálás után ismét miniszterelnök legyen. Elemzők ugyanakkor már korábban is jelezték, hogy a balközép blokkon belüli nézeteltérések miatt nem lesz egyszerű feladat koalíciót kötni, és így is lett. A következő lépés az lehet, hogy a házelnök egy másik párt elnökét, valószínűleg a Mérsékelt Pártot vezető Ulf Kristersson eddigi miniszterelnököt bízza meg új kormány megalakításával. (MTI)