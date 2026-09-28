Öt embert tartóztattak le terrorcselekmény előkészítése miatt a brit RAF Fairford katonai bázisnál történt incidens miatt

Öt embert tartóztattak le terrorcselekmény és robbantásos bűncselekmények előkészítésének gyanújával, miután vasárnap három gyanús járműhöz vonultak ki a hatóságok a brit RAF Fairford katonai támaszpont közelében, közölte a rendőrség. A gyanúsítottakat először csak robbantásos bűncselekmények előkészítésének gyanújával tartóztatta le a rendőrség, majd vasárnap este terrorcselekmény előkészítésével is meggyanúsították őket.

Vasárnap hajnalban egy közelben lakó vette észre a három gyanús fehér furgont, körülöttük pedig maszkos alakokat látott. Először a Védelmi Minisztériumot hívta, de őket nem érte el, ezért hívta a 999-et próbálta hívni. Az esethez nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok, a hadsereg robbanóanyag-metesítő csoportja vizsgálta át a furgonokat, a közeli Whelford faluból pedig mindenkit evakuáltak és egy szabadidő-központba szállították őket.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Donald Trump elnök az esetre reagálva azt mondta, hogy a letartóztatottak „nagy kárt akartak okozni”, hozzátette: „Régóta szemünk előtt tartottuk őket, és elkaptuk őket.” Az amerikai védelmi minisztérium eközben a második legmagasabb kategóriába emelte a suffolki RAF Lakenheath repülőtér fenyegetettségi szintjét, ahol az amerikai légierő 48. vadászrepülőgép-ezrede állomásozik.

A brit királyi légierő (RAF) fairfordi bázisát jórészt az amerikai légierő használja, és ez az egyetlen olyan nagy-britanniai támaszpont, amely képes B-52-es, illetve B-1-es és B-2-es hadászati bombázók fogadására. A bázis az elmúlt hónapokban a tiltakozások középpontjába került, mivel a brit kormány úgy döntött, engedélyezi az Egyesült Államoknak, hogy használják a támaszpontot az iráni rakétabázisok elleni csapások végrehajtására, amelyek a Hormuzi-szorosban lévő hajókat támadják. Az iráni Forradalmi Gárda júliusban azt mondta Nagy-Britanniának, hogy ne engedélyezze az amerikai bombázók felszállását a bázisról. Akkoriban egy kormányszóvivő azt mondta: „Fegyveres erőink készen állnak arra, hogy megvédjék az Egyesült Királyságot bármilyen támadástól, akár a saját földünkön, akár külföldről. Az Egyesült Királyság a nap 24 órájában készen áll az önvédelemre.” (BBC)