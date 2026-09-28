Taylor Swift kapta az év legjobb videójáért járó díjat az MTV Video Music Awardsön

Taylor Swift nyerte el az év videójáért járó díjat, és ezzel ő lett az MTV Video Music Awards történetének legtöbb díjjal kitüntetett előadója. Az énekesnő, aki korábban 30 VMA-díjjal holtversenyben állt Beyoncéval, a The Fate of Ophelia című alkotásért vihette haza az este legrangosabb elismerését a vasárnap Los Angelesben megrendezett gáláról.

Swift az augusztusban 80 évesen elhunyt countryzenei legendának, Dolly Partonnak ajánlotta fődíját. „Úgy gondolom, mindannyian nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy ideig egy bolygón osztozhattunk Dolly Partonnal” – mondta a trófeával a kezében.

A 36 éves sztár a gálán vehette át az MTV VMA újonnan alapított alkotói rendezői elismerését. Swift eddig megjelent mintegy 60 videóklipje közül 18-at írt és rendezett. Legújabb, Patient Zero című kislemezéhez készült klipje, amelyben Dakota Johnson és Colin Farrell egy mérgező kapcsolatban élő párt alakít, a gála alatt debütált. Swift a szeretetről és boldogságról szóló Opalite című zenés videójáért a legjobb rendezésért járó díjat is megkapta.

Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

A VMA-gála házigazdája Snoop Dogg volt. A főbb kategóriák győzteseit a rajongók szavazatai alapján választották ki. A legtöbb díjat Madonna gyűjtötte: összesen hét elismerést kapott, köztük az év előadója címet és a legjobb tánc-zenei videóért járó díjat a Confessions II - The Film című klipért. Confessions II című albumáról mesélve a 68 éves sztár megosztotta a közönséggel, hogy a mögötte álló másfél évet azzal töltötte, hogy megtalálja önmagát, higgyen magában, és valóban olyan zenét alkosson, amilyet szeretne. A legjobb popvideóért járó VMA-díjat Dream című dalával Lisa vehette át. A legjobb új előadónak a pop, a jazz és a soul műfaját ötvöző angol énekes-dalszerzőt, Sienna Spirót választották. A Video Vanguard díjat a Nirvana tagjai vették át az együttes videóklipekre és a popkultúrára gyakorolt kiemelkedő hatásáért. A legendás rockbanda basszusgitárosa, Krist Novoselic köszönőbeszédében a Nirvana 1994-ben elhunyt frontemberét, Kurt Cobaint minden idők egyik legjelentősebb művészének nevezte. (MTI)