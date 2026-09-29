Közel 120 milliárd forintot kell elutalnia Kapitány Istvánnak a rezsicsökkentett energiáért a szolgáltatóknak a hónap végéig

Kapitány István Fotó: Németh Dániel/444

Mintegy 119 milliárd forint egyszeri költségvetési átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelem harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint.

Vagyis a július 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban ennyit fizettek a magyar adófizetők azért, hogy a lakossági átlagfogyasztók a piaci ár alatt kaphassák a háztartási energiát.

A határozat alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57,33 milliárd forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia-szolgáltatók, további 61,62 milliárd forintot a földgázszolgáltatók javára.

A villamosenergia-szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgázszolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-ig kell átutalni. (MTI)