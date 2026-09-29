Megszületett Palvin Barbara gyereke

Szóviccel jelentette be Palvin Barbara és Dylan Sprouse, hogy megszületett a gyerekük: Instagramon tettek közzé egy fotót magukról, ahogy háttal állva fogják a gyereket a tévé előtt állva, Dodgers-mezeket viselve, egy baseball-meccset nézve. A poszthoz a világszerte ismert magyar modell annyit írt: „We took Labor Day literally this year”, vagyis, hogy az idén szó szerint vették a munka ünnepét. Az angol „labor” ugyanis egyszerre jelent munkát és a szülést, pontosabban a szülés megindulását.

A kitérdekel kérdésekre előre válaszolva: a posztra alig hét órával kikerülése után már több mint kétmillió lájkot nyomtak a lelkes instagramozók.

Palvin és Sprouse 2023-ban jegyezték el egymást, majd Ceglédbercelen házasodtak össze. Palvin májusban jelentette be, hogy gyereket vár, kevesebb mint egy évvel azután, hogy a nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy endometriózissal műtötték.