Nagy szégyenfolt a Manchester City ügye, és az angol bajnokság hitelessége is múlik azon, hogy mekkora büntetést kap a klub

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2012. május 13-án Sergio Agüero a Manchester City és az angol labdarúgó-bajnokság történetének legemlékezetesebb gólját lőtte: a szezon utolsó fordulójában, a hosszabbítás utolsó percében megtolta a labdát a Queens Park Rangers védői mellett, majd 8 méterről a hálóba bombázott. Az argentin gólja 44 év után bajnoki címet ért a Citynek, ráadásul a városi rivális Manchester United előtt.

A legendássá váló jelenet óta eltelt másfél évtizedben a City az egyik legsikeresebb és legdominánsabb klubbá vált, a Pep Guardiola vezette csapat az angol labdarúgás egyik arca lett. Az elmúlt napok hírei után már igencsak kérdés, hogyan fogunk visszatekinteni erre a korszakra – és mások mellett Agüero góljára.

A pénteki értesülések még arról szóltak, hogy a Manchester Cityt a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésével kapcsolatos 115 vádpontból 114-ben elmarasztalta a liga független bizottsága, kedden azonban kiderült, hogy az összes vádpontban vétkesnek mondták ki őket, többek között kimondva, hogy a klub a könyvelésében 900 millió fonttal nagyobb bevételek szerepeltek a tényleges bevételekhez képest. A City várhatóan fellebbez, és továbbra is kitart az ártatlansága mellett.

A döntéssel az évek óta tartó, alapból is kellemetlen ügy még nehezebb szakaszába lépett. Az, hogy mikor és milyen büntetést szabnak ki, nemcsak a City, hanem az egész Premier League szempontjából kulcsfontosságú lesz.

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