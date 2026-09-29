Nem lesz Szolnokon kínai akkugyár

Kedden bejelentette a kínai érdekeltségű KunlunChem Hungary Kft., hogy „tiszteletben tartja Szolnok döntését, a helyiek akaratát”, ezért eláll attól a szándékától, hogy a városban megvalósítsa akkuipari beruházást, egy elektrolitgyár építését. Magyar Péter miniszterelnök az országjárása szombati szolnoki állomásán tartott beszédében már kimondta, hogy a városban nem lesz elektrolitgyár, amíg ez a kormány hatalmon van.

A kormányfőt még májusban kereste meg Györfi Miklós polgármester, hogy segítségét kérje. Egyfelől azt indítványozta, hogy a kormányfő kezdeményezze a külterületre tervezett ipari park kiemelt beruházási besorolásának visszavonását, másfelől támogassa az oda tervezett elektrolitgyár létesítésének tilalmát.

Szijjártó Péter, korábbi külügyminiszter márciusban jelentette be, hogy a KunlunChem kínai elektrolitgyártó cég a városban építi fel az első európai üzemét. Április végén a szolnoki közgyűlés viszont visszavonta azt a korábbi fideszes többség által 2024-ben hozott döntést, amivel elvi támogatást nyújtottak az akkumulátoripari beruházásokhoz.

A magyar KunlunChemet egyébként 2023 augusztusában alapították, alig egy évvel az anyavállalata kínai bejegyzése után. Az Opten cégtárának adatai szerint 2025 végére több mint 1,4 milliárd forintnyi befektetett és forgóeszközállománya volt, a múlt évet 123 milliós veszteséggel zárta.