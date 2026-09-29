Schiffer András eljutott a Betyárseregig, még nem lépett be, de velük pózolt

Ő itt Schiffer András:

Azért veszítette el ennyire a fókuszt, mert felnagyítottuk. Eredetileg ugyanis egy csoportképen szerepel. Ezen:

A csoportképen egy hétvégén megtartott esemény, az agyagosszergényi Betyáros családi nap fellépői pózolnak. A betyározás nem véletlen, ez a Betyársereg rendezvénye volt, a fotón jobbról a második maga Tyirityán Zsolt, a szélsőjobbos-ultranacionalista rohamcsapat vezetője. Tyirityántól jobbra Pintér Levente áll a Mi Hazánk-projekt Bűnvadászoktól. Schiffertől balra Ábrahám Róbert következik a Fidesz-média dilinyós sarkából, mögötte Harcsa Norbert exboxoló-influencer, majd Tóth Enrgiajogász Máté, a Médiatanács tagja, a Mi Hazánk alelnöke, a tacskóval pedig Lipták "Aldo" Tamás szélsőjobbos ultrából lett Magyar Jelen-újságíró. (Itt egy jó kis bellingcates tényfeltárás Lipták neonáci, Legio Hungaria-s kapcsolatairól). Liptáktól balra a szakállas férfi Göbl Gábor, a Moby Dick volt gitárosa, egykori sportvezető és Mi Hazánk-közeli volt NKA-tag.

Ki ne értene egyet a képet a Facebookra kiposztoló Pintér Leventével, amikor éles szemmel megállapítja: