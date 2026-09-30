23 elefántot lőnek ki Botswanában, hogy legyen miből lakmározniuk a függetlenségi ünnepségek résztvevőinek

Állatvédő aktivisták élesen bírálják Botswanát azután, hogy a kormány engedélyezte 23 elefánt kilövését. Ennek célja, hogy megfelelő mennyiségű hússal lássák el a függetlenségi ünnepségek résztvevőit.

A világ legnépesebb elefántpopulációjának otthont adó afrikai ország nagyszabású ünnepségsorozatot tart annak okán, hogy kereken 60 évvel ezelőtt sikerült függetlenednie Nagy-Britanniától.

Az illetékes minisztérium 23 elefánt – továbbá más vadon élő állatok – elejtését engedélyezte „vendéglátási” célokból. A botswanai székhelyű Elefántvédelmi Társaság (Elephant Protection Society) szerint a döntés alááshatja a temészetvédelmi erőfeszítéseket. Oaitse Nawa, a szervezet elnöke azt mondta a BBC-nek, hogy az elefántok sokkal fokozottabb védelmet érdemelnének. Figyelmeztetett: az ünnepi lakomák céljából történő mészárlás az orvvadászatot is ösztönözheti, hiszen azt a látszatot kelti, hogy az állatok kilövése elfogadható, ha ahhoz a kormány is hozzájárul.

Elefántok Botswanában Fotó: REBOREDO SERGI / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A vadhúst az ünnepségsorozathoz kapcsolódó lakomákon szolgálják fel. A 23 elefántot elvileg az ország 8 különböző körzetében osztják-osztották szét, de szerda reggelig nem derült ki, hogy eddig hány állatot öltek meg. A helyi média ugyanakkor olyan felvételeket tett közzé különböző helyszínekről, amelyeken a lakosok a tetemek köré gyűlnek, egyesek késekkel, és osztják egymás közt a húst. (BBC)