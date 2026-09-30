Amit a Fideszről tudni kell

Nem feladatunk, hogy forgalmat tereljünk politikai pártok honlapjaira, most mégis azt javaslom, hogy a kedves olvasó üsse be a böngészőbe, hogy fidesz.hu.

Aki erre nem hajlandó, annak ezen a képen meg tudom mutatni mindazt, amit ott talál:

Tényleg nincs más, nincsenek menüpontok, közlemények, adatok, semmi egyéb tartalom, csak ez. Ha valaki a bővebben gombra kattint, akkor kap még két rövid életrajzot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal két vezetőjéről. Ezek legfőbb politikai és retorikai fogása, hogy az NVVH helyett mindig ÁVH-t írnak:

„Tasnádyt a miniszterelnök a kinevezésekor úgy méltatta, hogy ő lesz az új ÁVH legfontosabb vezetője.”

„Az új ÁVH élére történő jelölését kritizálta az Akadémiai Dolgozók Fóruma, mivel „egy évvel ezelőtt [Unger Anna] kezdeményezte az ELTE-n a szenátus zárt ülésének elrendelését, amikor a négy kutatóközpontot kiszakították az MTA egykori kutatóhálózatából, és az egyetemhez csatolták”. Az alapvetően nyilvános ülésen így Unger kezdeményezésére nem vehettek részt az érintett központok dolgozói és érdekvédelmi szervezetei. Az ülés jegyzőkönyve azóta sem ismert.”

Ennek a nem is tudom, minek a létrehozását a mostanában igen ritkán posztoló Orbán Viktor így jelentette be: