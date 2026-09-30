Amit a Fideszről tudni kell

Nem feladatunk, hogy forgalmat tereljünk politikai pártok honlapjaira, most mégis azt javaslom, hogy a kedves olvasó üsse be a böngészőbe, hogy fidesz.hu.
Aki erre nem hajlandó, annak ezen a képen meg tudom mutatni mindazt, amit ott talál:
Tényleg nincs más, nincsenek menüpontok, közlemények, adatok, semmi egyéb tartalom, csak ez. Ha valaki a bővebben gombra kattint, akkor kap még két rövid életrajzot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal két vezetőjéről. Ezek legfőbb politikai és retorikai fogása, hogy az NVVH helyett mindig ÁVH-t írnak:
Ennek a nem is tudom, minek a létrehozását a mostanában igen ritkán posztoló Orbán Viktor így jelentette be:
Elindult a Fidesz oldalán az ÁVH-figyelő❗️