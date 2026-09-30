Az ellenzékkel összefogva buktatta meg saját miniszterét a Szlovák Nemzeti Párt, Fico miniszterelnök ki van akadva, összeomolhat a kormánykoalíció

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök leváltotta a környezetvédelmi minisztérium éléről Tomas Tarabát, a tárcát átmenetileg Robert Fico miniszterelnök vezeti, írják szlovákiai lapok. Hogy ezek után mi következik, azmég kérdéses, a kormánykoalíció első számú ereje, a Fico vezette Smer válságtanácskozást tart szerda este, amelyen az előrehozott választások kérdését is megvitatják.

A történtek előzménye, hogy a kisebbik koalíciós partner, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) kezdeményezte Taraba menesztését, akit ők maguk jelöltek korábban a posztra. Mivel a Smer nem támogatta ezt, az SNS a felmérésekben egyébként élen álló ellenzéki párttal, a Progresszív Szlovákiával szövetkezve bizalmatlansági indítványt nyújtott be. A szlovák alkotmány lehetővé teszi, hogy a parlament a kormány egyes tagjaitól külön-külön is megvonja a bizalmat, ebben az esetben a köztársasági elnöknek fel kell mentenie az adott minisztert. Sikeres eljárásra ezen a téren most másodszor került sor, az előző eset 33 évvel ezelőtt történt. A képviselők többsége kedden az SNS 7 és a Progresszív Szlovákia 70 voksával kiszavazta a kormányból Tarabát.

Robert Fico, az újdonsült szlovák környezetvédelmi miniszter Fotó: TOMAS BENEDIKOVIC/AFP

Ezek után áll a bál a Smer és az SNS között a koalícióban. Robert Fico szerint: „Amit ma az SNS elkövetett, az a párt elnökségének összehívására kényszeríti a Smert, hogy döntsön a további lépésekről.” A kormányfő egyértelműen az SNS-t vádolja, hogy megsértette a koalíciós szerződést azáltal, hogy az ellenzékkel összefogva a feje fölött váltotta le miniszterét.

Andrej Danko, az SNS elnöke szerint viszont a Smer, illetve Fico sértette meg a koalíciós szerződést, amikor visszavonta a Taraba leváltására benyújtott javaslatát. „A Smernek meg kell értenie, hogy az SNS kimerítette az összes lehetőségét saját minisztere leváltására” – írta posztjában Danko. Szerinte nincs párt, amely nem váltotta volna le a miniszterét, ha elvesztette az őt a kormányba delegálók bizalmát.

A Tomas Taraba és Andrej Danko közötti konfliktus hátteréről érdemes tudni, hogy bár a miniszter a párt listáján jutott be a parlamentbe, az SNS-nek nem volt tagja. Az elnök hosszabb ideje hangoztatta, hogy Taraba valójában nem az SNS, hanem a Smer érdekeit képviseli immár a kormányban. (Új Szó, Parameter)