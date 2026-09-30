Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát

Cristiano Ronaldo a Facebookon jelentette be, hogy a portugál szövetségi kapitány sajtótájékoztatója és a Portugál Labdarúgó Szövetség elnökével folytatott beszélgetése után úgy döntött, hogy elhagyja a válogatott svédországi edzőtáborát.

A válogatott 41 éves csapatkapitánya azt írta, idővel majd elmondja, hogy milyen okok motiválták a döntését. Most viszont csak sok szerencsét akar kívánni Portugáliának és minden csapattársának.

Ronaldo a Wales elleni Nemzetek Ligája-meccsen még kezdőként lépett pályára, a vasárnapi, Norvégia elleni találkozón azonban már nem játszott, pedig a második félidőben elment melegíteni. Miután a hétfői és keddi edzésen sem edzett, csak utóbbin kávézgatott, a portugál sajtó találgatni kezdte, mi lehet vele.

Cristiano Ronaldo Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG/NurPhoto via AFP

A portugál lapok szerint Ronaldo kedd este beszélt Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal, és lépéseket tettek a helyzet rendezésére. A játékos ki is posztolt egy képet, amin a portugál válogatott mezét viseli.

Jorge Jesus a szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, nincs konfliktusa a játékossal. Hozzátette, már korábban tisztázta Ronaldóval, hogy fizikai állapota miatt a norvégok és csütörtökön, a dánok ellen sem játszik majd. Majd arról beszélt, hogy a válogatottban mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

„Én vagyok az edző, és azt mondtam a játékosnak, hogy nem fog játszani. Ha harminc percre szükségem lesz rád, játszani fogsz. Ha nem lesz rád szükség, nem játszol. Soha egyetlen játékos sem fogja megváltoztatni az elképzeléseimet. Sem ő, sem senki más a futballban. Egyetlen elnök sem.”