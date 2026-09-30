Elkötötte a szolgálati kocsit, úgy ment szex- és drogpartizni a rendőr, de túladagolta magát, ezért kórházba kellett vinni

Szolgálati autóval távozott a munkahelyéről, majd egy szexuális jellegű összejövetelről vitték kórházba kábítószer-túladagolás miatt az Ilfov megyei rendőrség 22 éves munkatársát – írja a Maszol.ro az Observator hírére hivatkozva. A fiatal rendőr ellen – aki engedély nélkül vitte el a kocsit – fegyelmi eljárás indult.

Miután felfedezték, hogy az autó eltűnt, keresni kezdték, és rá este rá is találtak az ifjú rendőrre a főváros 3. kerületének egyik lakásában. Ahol történetesen szexparti zajlott és tiltott szereket is fogyasztottak. A 22 éves férfit mentővel kellett kórházba vinni, mert túladagolta magát. A szülők állítólag tudták, hogy a fiuk kábítószerfüggő, de hogy a felettesei is tudták-e, arról nem szólnak a vonatkozó hírek.

Mindez múlt héten történt, ám a román sajtó csak most kapta fel a sztorit.