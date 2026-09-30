Első fokon 25 évre ítélték a szlovák fiút, aki két embert késelt halálra tavaly egy gimnáziumban

Az első fokon eljáró bíróság 25 év fegyházbüntetésre ítélte szerdán a fiút, aki tavaly januárban saját iskolájában, a kelet-szlovákiai Szepesófalu gimnáziumában halálra késelte az intézmény igazgatóhelyettesét és egy diáklányt, egy másik diákot pedig megsebesített.
Az ítélet nem jogerős, a büntetés mértékével szemben fellebbezést nyújtott be az ügyész, aki eredetileg életfogytiglani szabadságvesztés kiszabására tett javaslatot.
A jelenleg 19 éves Samuel S.-t az előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság miatt a szabadságvesztés büntetésen kívül ambuláns pszichiátriai kezelésre, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítésére is kötelezték.
A bíróság nem talált enyhítő körülményt, ellenben súlyosbító körülménynek tudták be, hogy a bűncselekményt nyilvános helyen, az iskola egyik osztályában követte el a fiú. A tanácselnök indoklása szerint ugyanakkor figyelembe kellett venni azt a szakértői véleményt, hogy az elkövető esetében elvi szinten fennáll annak az esélye, hogy viselkedésében megváltozik.
Samuel S. már a bírósági eljárás elején elismerte a kettős gyilkosság elkövetését, ugyanakkor védőjével a bűncselekmény besorolását, az előre megfontolt szándékot vitatták.
Samuel S. 2025. január 16-án támadt egy vadászkéssel a szepesófalui gimnázium igazgatóhelyettesére. Állítólag azért, amiért egyéni oktatási programba sorolták. Korábbi sajtóinformációk szerint a másik halálos áldozat az elkövető szerelme volt, akiben a történteket megelőzően csalódott.
A mostani ítélet egy nappal azután született, hogy az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában hasonló tragédia történt. Egy ember meghalt, ketten pedig súlyosan megsérültek, miután egy 13 éves fiú késsel támadt tanáraira és iskolatársaira. (via MTI)
Egy 18 éves diák támadt rá az egyik tanárára és a társaira.
Úgy tudni, az elkövető egy nyolcadikos fiú volt, aki késsel támadt egy lányra és két tanárnőre.