Első fokon 25 évre ítélték a szlovák fiút, aki két embert késelt halálra tavaly egy gimnáziumban

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Az első fokon eljáró bíróság 25 év fegyházbüntetésre ítélte szerdán a fiút, aki tavaly januárban saját iskolájában, a kelet-szlovákiai Szepesófalu gimnáziumában halálra késelte az intézmény igazgatóhelyettesét és egy diáklányt, egy másik diákot pedig megsebesített.

Az ítélet nem jogerős, a büntetés mértékével szemben fellebbezést nyújtott be az ügyész, aki eredetileg életfogytiglani szabadságvesztés kiszabására tett javaslatot.

A jelenleg 19 éves Samuel S.-t az előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság miatt a szabadságvesztés büntetésen kívül ambuláns pszichiátriai kezelésre, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítésére is kötelezték.

A bíróság nem talált enyhítő körülményt, ellenben súlyosbító körülménynek tudták be, hogy a bűncselekményt nyilvános helyen, az iskola egyik osztályában követte el a fiú. A tanácselnök indoklása szerint ugyanakkor figyelembe kellett venni azt a szakértői véleményt, hogy az elkövető esetében elvi szinten fennáll annak az esélye, hogy viselkedésében megváltozik.

Samuel S. már a bírósági eljárás elején elismerte a kettős gyilkosság elkövetését, ugyanakkor védőjével a bűncselekmény besorolását, az előre megfontolt szándékot vitatták.

Samuel S. 2025. január 16-án támadt egy vadászkéssel a szepesófalui gimnázium igazgatóhelyettesére. Állítólag azért, amiért egyéni oktatási programba sorolták. Korábbi sajtóinformációk szerint a másik halálos áldozat az elkövető szerelme volt, akiben a történteket megelőzően csalódott.

Helyszínelés a gimnáziumnál 2025-ben
Fotó: AFP STRINGER/AFP

A mostani ítélet egy nappal azután született, hogy az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában hasonló tragédia történt. Egy ember meghalt, ketten pedig súlyosan megsérültek, miután egy 13 éves fiú késsel támadt tanáraira és iskolatársaira. (via MTI)

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