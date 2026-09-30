Enyhítették az antifaügy vádlottjainak elsőfokú ítéletét

Bűnösnek találták, de az elsőfokú ítéletet enyhítve hét év szabadságvesztésre ítélték szerdán másodfokon a német Maja T.-t, az antifa-ügy vádlottját – írja a Telex.

A lap beszámolója szerint társa, Gabriele M. szintén enyhébb büntetést kapott másodfokon, a korábbi hét év helyett hatot. A harmadrendű vádlott, a Németországban tartózkodó Anna Christina M. büntetését a bíróság helybenhagyta, őt első fokon két év börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék. A mostani ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs.

Maja T.-t 2023 decemberében Berlinben fogták el a magyar hatóságok kérésére, majd 2024 júniusában adták ki Magyarországnak. A vád szerint 2023. február 9. és 11. között húsz, főként német állampolgárságú baloldali szélsőséges öt budapesti helyszínen támadt emberekre teleszkópos botokkal, gumikalapácsokkal és paprikaspray-vel. Az áldozatokról azt feltételezték, hogy a „Becsület Napja” nevű rendezvényeken vettek részt. A támadásokban kilencen sérültek meg, közülük négyen súlyosan.

A Telex beszámolója szerint a másodfokú ítélet kihirdetését nagy érdeklődés kísérte: Maja T. külföldi antifasiszta támogatói a bíróság épülete előtt követelték a vádlott szabadon engedését.