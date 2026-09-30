Gajdos László: Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágjuk az erdőket

„Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágjuk az erdőket” – jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azt írta, a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték az erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak.

A magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat szigorúan védik ezentúl is, ezek a jövőben sem szolgálhatnak faanyagtermelésre – közölte –, míg a többi területen olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, ami egyszerre garantálja:

az erdők és a biodiverzitás megőrzését,

a klímaváltozás elleni hatékony védelemet,

valamint a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását.

Gajdos László végül leszögezi: „A tarvágás továbbra is SZIGORÚAN TILOS a védett erdőkben! Ha tudomásunkra jut, hogy ezt bárhol megszegik, a legkeményebben fogunk fellépni a pusztítások elkövetőivel szemben.”

Erdőgazdálkodási csendélet a Homokhátságon, Kunszentmárton és Kerekegyháza határában, 2025. október 2-án Fotó: Qubit

A miniszter május 13-án hirdetett azonnali moratóriumot a védett erdők fakitermelésére, ez volt az első intézkedése a beiktatása után. „Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik. Átalakítjuk az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó” – írta akkor.

Természetvédő szervezetek a napokban nyílt levélben kérték a minisztert, hogy hosszabbítsák meg a kivágási moratóriumot. Többek között felvetették: még az sem látszik, hogy milyen ütemterv szerint védené a jövőben a Natura 2000-es és más erdőket a kormány, és mivel biztosítanák, hogy a jövőben ne legyen fakitermelés az érintett részeken. A szociális tűzifa iránti igény teljes egészében kielégíthető a nem védett területek alacsony természetességű erdeiből, vélekedtek.