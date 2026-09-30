Megtalálták a Pilisi Vénuszt

Szeptember 23-án zárult le a Pilisszentiván–Hárs erdő lelőhelyen található római vicus (falu) idei régészeti feltárása, amiben az Ókori Régészeti Tanszék munkatársai Simon Bence vezetésével folytatták a kutatást régészhallgatók és az Archeovertex Kft. munkatársai mellett, a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület, a Pilisi Len Látogatóközpont, valamint a Közösségi Régészeti Egyesület önkénteseivel együtt.

Az ELTE BTK Régészettudományi Intézet bejegyzése szerint a kutatás idei célja a korábban már azonosított Hársas-forrás környékén fekvő épületek pontosabb lehatárolása és funkciójuk meghatározása volt, az egyik legkiemelkedőbb lelet pedig egy ólom Venus Pudica-szobor volt, ami fémdetektoros kutatás során került elő. Ahogy írják, a vicus területéről ez az első ismert vallási vonatkozású emlék.

Fotó: Facebook

A fentieken túl találtak még többek között ólmozott bronztükör töredéket, vasból készült szerszámokat, fibulákat és érméket, ezek mind a római jelenlétet jelzik.

Különösen fontos eredményt hozott az „E” betűvel jelzett épület lakótraktusának és északi helyiségének/előterének feltárása is – írják, miután a lakórész határán a korábban megismert házakhoz hasonló, kőlapokkal fedett terület bukkant elő, ami feltehetőleg gazdasági tevékenység helyszíne lehetett.

A feltárás során előkerült jelenségek értelmezése és a leletanyag feldolgozása jelenleg is folyik.