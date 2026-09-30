Nemcsak verekedés, az utasok szerint késelés is lehetett a pilóták között a Szaúd-Arábiában landoló gépen

Korábbi beszámolók szerint összeverekedtek a pilóták, emiatt változtatott útvonalat egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, ami végül Szaúd-Arábiában landolt. Akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy a gép a 7500-as kódot adta le, ami gépeltérítést vagy jogellenes beavatkozást jelez, majd kiderült, hogy az irányváltoztatás oka a pilóták közti összetűzés volt.

A BBC az Israel Hayom lapra hivatkozva azt írja, hogy az egyik utas beszámolója szerint a repülőgép egyszer csak hirtelen és gyorsan süllyedni kezdett, ekkor jöttek rá az utasok, hogy „a pilóták elvesztették az irányítást”. Egy ponton a gép elején ülő utasok közbeléptek, és betörtek a pilótafülkébe, az utasok rángatták le a pilótáról a támadót. Nem tiszta, hogy a támadó a másik pilóta volt-e.

A Haaretz szerint az izraeli 12 News hírműsorában két nő arról számolt be, hogy az egyik pilótát leszúrták. „Az emberek sikoltoztak, a repülőgép jobbra-balra imbolygott. Rájöttünk, hogy a pilóták elvesztették az irányítást, mert az egyiküket leszúrták.” Hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, így nem tudni, hogy valóban késelés történt-e.

A Reutersnek egy nő azt nyilatkozta, hogy a lánya a gépen utazott, elmondása szerint azzal hívta fel őt, hogy hallotta, ahogy a pilóta segítségért kiáltott. Arról is beszélt, hogy két másik, a gépen utazó pilóta vette át végül a repülő irányítását, miközben a többi utas egy késsel fenyegetőző férfi felé rohant.

A Flightradar adatai szerint a Tel-Avivba tartó gép alig több mint két órával a Dubai-ból való felszállása után két perc alatt 17 ezer lábnyit zuhant Szaúd-Arábia felett. Körülbelül tíz perccel később vészjelzést adtak le a repülőgépről, és a rendelkezésre álló adatok szerint a Szaúd-Arábiában található Tabuk repülőtérre tartó út hátralévő részében jelentős magasságingadozások voltak tapasztalhatók.

A Haaretz szerint az izraeli hatóságok terrorcselekményként kezelik az esetet, és úgy vélik, hogy az egyik pilóta megpróbálta lezuhantatni a gépet.

A FlyDubai utasszállító járata Dubajból Tel-Avivba tartott, fedélzetén közel 180 utassal, végül Szaúd-Arábia északnyugati részén landolt.