Ruszin-Szendi: az újdörögdi kézigránát-baleset előtt a katonák jelezték, nem javasolják, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak

Zárt ülésen tájékoztattam az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagjait két, közérdekű ügy részleteiről. A minősített információkat nem hozhatom nyilvánosságra, de a felelősség kérdéseiről és a közpénzek felhasználásáról a társadalomnak joga van tudni” – közölte Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, aki arról tájékoztatott, hogy az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében feltárt információk szerint a katonák jelezték: nem javasolják, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak, de a feladatot ennek ellenére végrehajtották.

2025 márciusában történt baleset egy olyan önkéntes katonai felkészítő programon, amelyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség indított államigazgatásban dolgozóknak. A háromnapos képzésen 71 kormánytisztviselő vett részt. Egy 29 éves kormánytisztviselő kezében egy rossz mozdulat miatt a gránát túl hamar működésbe lépett, a robbanás következtében a nő maradandó fogyatékossággal és súlyos egészségkárosodással járó sérüléseket szenvedett, a mellette álló kiképző pedig súlyosan megsérült.

2026 nyarán derült ki, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség elutasította a sérült panaszát, helybenhagyva a korábbi döntést, miszerint senki ellen nem indul büntetőeljárás az újdörögdi kézigránát-baleset miatt. A honvédelmi miniszter szerint „ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szakmai, vezetői és politikai felelősség”. „A létszám növelése soha nem írhatja felül az emberi életet és a katonai kiképzés biztonságát” – mondta Ruszin-Szendi, aki szerint bár a történteket büntetőjogi értelemben lezárták, le kell vonni a tanulságot, miszerint „ilyen politikai nyomás a jövőben nem kerülhet a katonai szakmai szempontok fölé”.