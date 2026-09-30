Szigorították a kék villogó használatát

A Magyar Közlöny szerint szigorították a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék villogó használatának szabályait.

„Az elmúlt időszak közpolitikai fejleményei nyomán kifejezett kormányzati elvárásként fogalmazódott meg a megkülönböztető jelzések közúti használatára vonatkozó jogi szabályozás felülvizsgálata és szigorítása az állam működésébe vetett közbizalom további megerősítése, valamint a nem kellően megalapozott, a közfaladatok ellátásához közvetlenül nem köthető, illetve a visszaélésszerű alkalmazás megelőzése és visszaszorítása érdekében” – olvasható belügyminiszter rendeletében, ami szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet.

A rendelet szerint „az utóbbi időben megnőtt a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek száma”, illetve megemlítik azt is, hogy a módosításra azért is szükség volt, mert „a megkülönböztető jelzések jogosulatlan használata megzavarja a közlekedés résztvevőit, súlyosabb esetben veszélyeztetve akár a személy- és vagyonbiztonságot is”, ezért „a társadalom részéről is indokolt elvárás az, hogy a jogszabályok kizárólag az elengedhetetlenül szükséges esetekre korlátozzák a megkülönböztető jelzés használatának lehetőségét”.

A rendelet módosítja az engedélyezési eljárást is: a megkülönböztető jelzést kérelmezőnek igazolni kell a kék villogó használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését, a hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

A rendeletben az is szerepel, kik használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. Például a mentők, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés-végrehajtás vagy a NAV.

Engedélyhez kötött a megkülönböztető jelzés használata a Sándor-palota, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, illetve a honvédelmi és a külügyi tárca kiemelt államérdekű feladatokra használt meghatározott járművein.

A korábban kiadott engedélyeket az új rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálják, és vissza is vonja azokat, amik nem felelnek meg az új feltételeknek. Az új rendelet a kihirdetést követő harmincadik napon lép hatályba.