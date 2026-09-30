Visszaküldi az egészségügyi törvény módosítását a parlamentnek Baka András

A köztársasági elnök a mai napon az Országgyűlés részére megfontolásra visszaküldte az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés szeptember 22-i ülésnapján elfogadott törvényt – olvasható a Sándor-palota közleményében.

Baka András először élt ezzel a jogával.

A korábbi elnökök közül Göncz Árpád (1990–2000) 10, Mádl Ferenc (2000–2005) 19, Sólyom László (2005–2010) 47, Áder János (2012–2022) 45, Novák Katalin (2022–2024) 5, Sulyok Tamás (2024-2026) 3 alkalommal vétózott, Schmitt Pál (2010–2012) egyszer sem.

Fotó: Németh Dániel/444

A közlemény szerint az államfő a törvény elsődleges céljával – az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével, valamint ezen köztestületek szakmai önrendelkezésének kiszélesítésével – kifejezetten egyetért. A köztársasági elnök álláspontja szerint ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes a törvény azon rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni. Az államfő meggyőződése, hogy a független szakmai szervezetek, testületek működésének autonómiáját jobban erősíti, ha a tisztségviselő-választás kérdésének rendezését a törvény az érintett szervezet, testület saját belső működési szabályaira (alapszabályára, ügyrendjére) bízza.

A köztársasági elnök végül kisebb szövegezési pontosításokat is javasolt az etikai eljárások lefolytatásával kapcsolatos átmeneti rendelkezések vonatkozásában, és arra kérte az Országgyűlést, hogy a fenti észrevételeket szíveskedjen megfontolni, és a törvényt ezen észrevételek figyelembevételével fogadja el újból.

Egy kisebb probléma

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A köztársasági elnök külön közleményt küldött arról is, hogy az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló, az Országgyűlés 2026. szeptember 22-i ülésnapján elfogadott törvényt – az abban foglaltak mielőbbi hatályosulását nem akadályozva – a mai napon aláírta, és elrendelte a törvény kihirdetését.

A törvény elfogadásának eljárási körülményeit megvizsgálva ugyanakkor az államfő figyelemfelhívással fordul az Országgyűléshez.

E törvény tárgyalása során az Országgyűlés – a Törvényalkotási Bizottság javaslatára, a plenáris ülésen jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával – a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében anélkül adott a formalitásoknak megfelelő felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen, tartalmilag teljesültek volna. (Hogy mi a túlterjeszkedő módosítás, azt leírja a Sándor-palota, az értelmezéséhez jó szórakozást kívánok!)

Mindenesetre Baka András köztársasági elnök aggályosnak tartja a túlterjeszkedő módosító javaslatokkal kapcsolatban már korábban – a hivatalba lépését megelőző időre visszanyúlóan – kialakult szabálytalan gyakorlatot, helyteleníti e gyakorlat további fenntartását, és a jövőre nézve tisztelettel felhívja az Országgyűlés figyelmét a házszabályi követelmények maradéktalan betartására.