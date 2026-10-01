96 évesen meghalt a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság volt elnöke

96 éves korában Belgrádban hunyt el Biljana Plavšić, a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság volt elnöke – írja a Vajdaság Ma. A 2000-es évek elején emberiesség elleni bűncselekményekkel elítélt egykori politikus temetését a közlés szerint Banja Lukában tartják.

Fotó: ALEXA STANKOVIC/AFP

A Szarajevói Egyetem Természettudományi és Matematikai Karának egykori dékánja, a Szerb Demokrata Párt politikusa 1996-ban lett a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, miután az előző elnök átruházta rá, az alelnökre a jogköreit, de az 1998-as elnökválasztáson már nem választották meg.

2000 végén egészségügyi okokra hivatkozva lemondott parlamenti képviselői mandátumáról, 2001 elején pedig önként feladta magát a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszéknek.

A törvényszék korábban népirtással, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekkel, valamint a boszniai muszlimok és horvátok elleni bűncselekményekkel kapcsolatban emelt vádat ellene.

2003-ban 11 év szabadságvesztésre ítélték, miután bűnösnek vallotta magát politikai, faji és vallási alapon elkövetett üldöztetésben, amely emberiesség elleni bűncselekménynek minősült. A vád többi pontját a vádalku részeként ejtették.

Börtönbüntetését Svédországban töltötte, 2009 őszén, büntetése kétharmadának letöltése után szabadult, majd Belgrádban visszavonultan élt, politikai tevékenységet nem folytatott.