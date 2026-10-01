Deutsch Tamás már picit unja a fideszes megújulásfétist

Interjút adott a Telexnek Deutsch Tamás, aki felmondta Seszták Miklós és Hankó Balázs ügyeivel kapcsolatban az újkommunistázásból és ÁVH-zásból álló fideszes narratívát, méltatta a Hankó-féle kultúrafinanszírozás sokszínűségét, megvádolta az interjúztatót azzal, hogy „propagandaszöveget tol”, valamint méltatta Mága Zoltánt is.
Az elmúlt 16 évet így jellemezte: „Egy normális, tisztességes, bármely bezzegdemokráciának minősíthető európai uniós ország demokráciaszintjét elérő, néha azt bizonyos kérdésekben még meghaladó demokrácia volt 2010 és 2026 között Magyarországon.”
Az interjúban szó esett a Fidesz lehetséges megújulásáról is. Deutsch szerint „szervezeti értelemben jó állapotban van a Fidesz. Az ország több mint 800 településén működnek szervezeteink, több mint 27 ezer tagja van a pártnak. Ez valamekkora csökkenést jelent, de nem számottevő”.
A kérdésre, hogy a megújulás sikerülhet-e Orbán Viktorral és az alapító generációval, ezt válaszolta:
„Megmondom őszintén, hogy már kicsit unom ezt a megújulásfétist. 1988-ban jött létre a Fidesz, legalább hatszor-nyolcszor volt erre szükség. Én egészen biztos vagyok abban, hogy az előttünk álló évek kihívásainak is meg fogunk tudni felelni. Mindig is voltak a Fidesz vezetői, ismert politikusai között fiatalabbak és idősebbek, ez most is így van, a jövőben is így lesz. Az is nyilvánvaló, hogy az idősebbek egy része a következő években a karrierje végére ér, de ez nem politikai kérdés, hanem biológiai. A Fidesz megújulásához szükséges minden létező feltétel a rendelkezésünkre áll, és reális esélynek látom, hogy a következő megmérettetésen, a 2029-es európai parlamenti választáson folytatni tudjuk azt a sorozatot, hogy amióta Magyarországon EP-választások vannak, mindig mi nyerünk.”