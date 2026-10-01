Deutsch Tamás már picit unja a fideszes megújulásfétist

Interjút adott a Telexnek Deutsch Tamás, aki felmondta Seszták Miklós és Hankó Balázs ügyeivel kapcsolatban az újkommunistázásból és ÁVH-zásból álló fideszes narratívát, méltatta a Hankó-féle kultúrafinanszírozás sokszínűségét, megvádolta az interjúztatót azzal, hogy „propagandaszöveget tol”, valamint méltatta Mága Zoltánt is.

Az elmúlt 16 évet így jellemezte: „Egy normális, tisztességes, bármely bezzegdemokráciának minősíthető európai uniós ország demokráciaszintjét elérő, néha azt bizonyos kérdésekben még meghaladó demokrácia volt 2010 és 2026 között Magyarországon.”

Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

Az interjúban szó esett a Fidesz lehetséges megújulásáról is. Deutsch szerint „szervezeti értelemben jó állapotban van a Fidesz. Az ország több mint 800 településén működnek szervezeteink, több mint 27 ezer tagja van a pártnak. Ez valamekkora csökkenést jelent, de nem számottevő”.

A kérdésre, hogy a megújulás sikerülhet-e Orbán Viktorral és az alapító generációval, ezt válaszolta: