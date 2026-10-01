Egyáltalán nem várható semennyi eső egy teljes hétig

A következő bő egy hétben gyakorlatilag nyoma sincs a csapadéknak a meteorológiai modellekben, írja az Időkép előrejelzésében, amelyben figyelmeztetnek: az ország egyes részein már tapasztalható aszályhelyzet is súlyosabbá válhat.

Az előttünk álló egy-másfél hétben egy tartósan blokkoló anticiklon alakítja időjárásunkat, száraz légtömegek töltik ki a Kárpát-medencét, így az idő száraz, napos lesz, jelentős hőingadozással. A Duna vízszintje is tovább csökken, hétvégén a nyár véginél is alacsonyabb lesz a vízállás.

A tartós csapadékhiány miatt a megnövekedett tűzveszéllyel is számolni kell, a gazdák számára pedig az jelenthet kihívást, hogy a talaj vízkészletei kritikus szintre süllyednek.

Az előrejelzések alapján a szárazság nem enyhül rövid távon, így az őszi időszak nagy része jóval szárazabb lehet a szokásosnál.