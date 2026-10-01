Ezen a weboldalon lehet követni, hova kommentel éppen Magyar Péter

Magyar Péter kommentjeit figyelő és elemző oldalt dobtak be a közösbe. A készítő azt írja, „a holakomment.hu független, nem hivatalos monitoring oldal, nyilvánosan elérhető sajtócikkekből és nyilvános közösségi bejegyzésekből gyűjti össze, hogy a figyelt közszereplők mikor és mit írnak mások bejegyzései alá”.

Hangsúlyozzák, hogy nem állnak kapcsolatban „egyetlen párttal, médiummal vagy a figyelt személyekkel”.

A holakomment.hu statisztikát is vezet, ebből kiderül, hogy a miniszterelnök szeptember elseje óta 165-ször kommentelt 13 különböző oldal alá. A teljes időszakra vetítve ez napi 5,3 hozzászólást jelent.

A miniszterelnök a parlamentben május 26-án. Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter a legtöbbet az Index bejegyzései alá kommentel, a második a Telex, a harmadik a 444, negyedik a 24.hu, az ötödik pedig a HVG.

A hozzászólások 53%-a 10 és 17 óra között születik, a legsűrűbb óra a 16:00 utáni. A legkorábbi ismert hozzászólás 05:51-kor, a legkésőbbi 23:51-kor íródott. A legtöbbet szerdán ír, a hozzászólások 19%-a esik hétvégére.

Egy hozzászólás átlagosan 18 szó, a tipikus (medián) hossz 10 szó. 33 hozzászólás legfeljebb öt szavas, 43 pedig csak emoji.

Az oldalnak van impresszuma, ahol az Optivise Hungary Kft. van megadva üzemeltetőként. A 2020-ban alapított cég egy magánszemély tulajdonában áll, aki egyben az ügyvezető is. A cégnek 36 és 44 millió forint között mozgott az árbevétele az elmúlt három évben, a nyereség minimális.

A késztő, a cég tulajdonosa, Rácz Hunor ebben a videóban beszél a projektről.

Ugyanez a cég az üzemeltetője kikapta.hu nevű oldalnak, ott azt követik, hová folyik a civil szervezeteknek szánt közpénz.