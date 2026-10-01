Hajdu János korábbi helyettese lett a rendőrségbe beolvadt Terrorelhárítási Központ parancsnoka

Hajdu János korábbi helyettese, a 2022-től főigazgató-helyettesként, majd idén májustól megbízott főigazgatóként dolgozó Kovács András rendőr dandártábornok lett október elsejétől a Terrorelhárítási Központ parancsnoka, különleges védelmi országos rendőrfőkapitány-helyettes - írja a Telex.

Kovács András rendőr dandártábornok, rendőrségi tanácsos Fotó: police.hu

Az idáig önálló szervezetként működő Terrorelhárítási Központ (TEK) és az Országgyűlési Őrség mától a rendőrségbe olvadt be. Ezt a változást már nyáron bejelentette a kormány, akkor azt mondták, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság szervezetén belül főigazgatói irányítás alatt a következő feladatmegosztásban fog működni három szervezet.