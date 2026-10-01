Hajdu János korábbi helyettese lett a rendőrségbe beolvadt Terrorelhárítási Központ parancsnoka

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Hajdu János korábbi helyettese, a 2022-től főigazgató-helyettesként, majd idén májustól megbízott főigazgatóként dolgozó Kovács András rendőr dandártábornok lett október elsejétől a Terrorelhárítási Központ parancsnoka, különleges védelmi országos rendőrfőkapitány-helyettes - írja a Telex.

Kovács András rendőr dandártábornok, rendőrségi tanácsos
Fotó: police.hu

Az idáig önálló szervezetként működő Terrorelhárítási Központ (TEK) és az Országgyűlési Őrség mától a rendőrségbe olvadt be. Ezt a változást már nyáron bejelentette a kormány, akkor azt mondták, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság szervezetén belül főigazgatói irányítás alatt a következő feladatmegosztásban fog működni három szervezet.

  • A Terrorelhárítási Központ a műveleti feladatokat és a személyvédelmet végzi. Október elsejétől újra a TEK védi a miniszterelnök személyi védelmét (eddig ideiglenesen a Készenléti Rendőrség látta el ezt a feladatot).
  • A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a nyomozásokért, a bűn- és terrorfelderítésért lesz felelős.
  • A Készenléti Rendőrség az objektumvédelemért, a tűzszerészeti feladatokért, a rendezvények biztosításáért és a sima rendőri bevetésekért felel.
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