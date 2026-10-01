Kapitány Istvánék feljelentést tettek a Beloiannisz hajó és a fonyódi sportszálló felújítása ügyében

„A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a jogelődeitől átvett iratok átvizsgálása során költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket talált, ezért feljelentéseket tett. A két vitatott eredményű beruházáshoz összesen 2,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg, amiből 2 milliárdot ki is fizettek.”

- írja a tárca a közleményében.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az 1952-ben épült Beloiannisz hajó felújítására 1 milliárd forint támogatást adott 2021 őszén az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium egy alapítványnak, amely a munkák után ismét vízre bocsátott utasszállítót oktatási célokra használta volna. A minisztérium 2022 májusában a teljes támogatási összeget előlegként kifizette, a hajó felújításával azonban még mostanáig sem készültek el. A vállalt oktatási programok helyszínét többször módosították, de annak semmi nyoma az iratokban, hogy a képzések valóban meg is történtek volna. A minisztérium álláspontja szerint az alapítvány nem teljesítette a támogatás rendeltetésszerű felhasználására és az elszámolásra vonatkozó kötelezettségeit.

Gyakorlatilag ugyanez történt a fonyódi Sport Hotel energetikai korszerűsítésének ügyében is. A Kis-Balatoni Berek Vadásztársaság 1,3 milliárd forintos támogatást kért 2016-ban a beruházáshoz. Semmilyen dokumentum nem igazolja, hogy valóban közük lenne a sporthoz, nevüket mégis PELSO Polgári Sportegyesületre változtatták. Ők is egymilliárd forintot kaptak már meg, de a munkákat a 2019-es határidő ellenére még most sem fejezték be. A friss helyzetjelentés szerint ehhez további 2–4 évre lenne szükség, a projekt jelenlegi készültsége 25 százalékos. Bár a vállalkozó leállított minden érdemi tevékenységet, a támogatást felhasználó egyesület sem kötbért nem rótt ki, a megbízást sem mondta fel, a szankciók helyett inkább megemelték a kivitelező díját.

A tárca közleménye szerint mára mind a felújított Beloiannisznak, mind a fonyódi sportszállónak üzemelnie kellene. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentéseket ismeretlen tettesek ellen.