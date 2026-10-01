Megszünteti a szenátus a Pécsi Tudományegyetem doktori iskoláját, ahol érdemtelenül szerezhettek doktori fokozatot fideszes és KDNP-s politikusok

A Pécsi Tudományegyetem szenátusa a Filozófia Doktori Iskola megszüntetéséről határozott csütörtökön – írja a Telex pécsi tudósítója. A tudományos fokozatszerzésekkel kapcsolatos vizsgálatok lezárultak, ezek tükrében döntések nem születtek az egyetemen, de a beszámolójukat elküldték a Magyar Tudományos Akadémiának, ahol további fejlemények várhatóak.

Korábban mi is írtunk arról, hogy vizsgálat zajlott a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szekszárdi karán működő Filozófia Doktori Iskola (FDI) akkreditációja, illetve az ott megvalósult egyes doktori cselekmények kapcsán. A vizsgálat azután indult, hogy az egyetem egyik docense, Barcsi Tamás, a jogi kar tanszékvezetője az FDI működésének beszüntetését kérte egy nyílt levélben. Barcsi szerint fideszes politikusok és azokkal jó kapcsolatot ápoló közismert személyek kaptak érdemtelenül PhD fokozatot vagy jutottak el az abszolutóriumig a doktori iskolában. Annak ellenére, hogy 2022 óta több jelzést (belső ellenőri jelentés, MTA, társoktatók, doktori tanács) is kapott az egyetem előző vezetése, nem történt semmi, és éppen ezért fordult a nyilvánossághoz Barcsi is.

Fotó: MTI

Az egyetem első hivatalos reakciója is arról szólt, hogy a nyár folyamán beiktatott rektor az iskola megszüntetését az októberi szenátusi ülésen tárgyalná, ez meg is történt most. A filozófia doktori iskolának nagyjából már csak 40 hallgatója van – akkreditációs problémák miatt 2023 óta nem vehettek fel új hallgatókat – az ő képzésüket az egyetemnek biztosítani kell.