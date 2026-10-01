Tokióban 35 napja folyamatosan esik az eső, kezd elég rossz lenni a hangulat

Tokió, 2026. szeptember 20. Még mindig esik. Fotó: RIE KIKUCHI/AFP

35 napja, augusztus 27. óta folyamatosan esik az eső Tokióban, a mérések kezdete óta nem volt fordult ilyen elő. Szeptemberben mintegy 600 liter eső esett négyzetméterenként a japán fővárosban és a környékén, ami háromszor több a szokásosnál.

Meteorológusok szerint az El Niño jelenségnek is köze lehet a kivételesen esős időszakhoz. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb adatai szerint a jelenlegi El Niño a legerősebb az elmúlt több mint 70 évben, és egészen 2027 februárjáig eltarthat.

Az El Niño, a 2-7 évente jelentkező, a Csendes-óceánon kialakuló, természetes időjárási jelenség – miközben egyes területeken aszályt okoz, máshol erősebb viharok vagy árvizek alakulhatnak ki a hatására.

A 35 napja tartó eső miatt Tokióban észrevehetően emelkedtek a gyümölcsárak, és visszaesett a turizmus. Az ott élők a közösségi médiában „esőfáradtságra” panaszkodnak, a több mint egy hónapja tartó szürkeség nyilván nem tesz jót az emberek hangulatának. A bibliai 40 napon és 40 éjjelen át tartó özönvizet öt nap múlva elérhetik. (via Spiegel, Guardian)