Túlélte a kivégzését, kórházba szállították a halálra ítélt nőt Tennessee-ben

Két pentobarbitálos injekció után is vert a szíve, ezért megszakították Christa Pike kivégzését Tennessee államban, és kórházba szállították a halálra ítélt nőt, ahol életmentő ellátást kapott. A BBC azt írja: Christa Pike jogi csapata a kivégzés alatt nyújtott be egy vészhelyzeti indítványt annak leállítására. Ebben azt írták:

„Ms Pike elvesztette az eszméletét, még mindig ver a szíve, és hallhatóan horkol”.

Pike lett volna az első nő, akit kivégeznek Tennessee államban 1820 óta. A nőt még 1996-ban ítélték halálra, alig 20 éves korában. Bűnösnek találták abban, hogy társaival együtt egy erdőbe csalták osztálytársukat, az akkor 19 éves Colleen Slemmert, majd megkínozták és megölték őt. Pike kivégzését az utolsó előtti pillanatban elhalasztották, majd az utolsó pillanatban mégis jóváhagyták.

A kivégzésére szerdán, helyi idő szerint este nyolc órakor került volna sor a nashville-i Riverbend börtönben. Miután az meghiúsult, ügyvédei azt közölték a sajtóval: „Tennessee államnak ma este ismét nem sikerült végrehajtania egy törvényes kivégzést. Nem okoz örömöt számunkra, hogy igazunk lett, de Ms Pike aggályai beigazolódtak: nehéz volt vénát találni, a vénák megrepedtek, a pentobarbitál hatóanyaga túl gyenge volt, és nem állt rendelkezésre sürgősségi orvosi ellátás arra az esetre, amikor a dolgok – elkerülhetetlen módon – rosszra fordultak; mindez pedig egy olyan protokoll alapján történt, amelyet továbbra is titkolózás övez”. A jogi csapat orvosi szakértője pedig arról beszélt: nagyon is valószínű, hogy Pike maradandó agykárosodást szenved az elfuserált végrehajtás miatt.

Ez már a második eset idén, hogy Tennessee-ben nem sikerül végrehajtani egy kivégzést: májusban szintén a Riverbend börtönben fújták le Tony Carruthers kivégzését, miután egy órán keresztül próbálkoztak, hogy infúziót adjanak az elítéltnek.