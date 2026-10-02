A kapus is gólt lőtt a New York Rangers hokimeccsén

Győzelemmel és egy ritkán látható kapusgóllal zárta első hazai mérkőzését a Madison Square Gardenben az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő New York Rangers. A liga csütörtöki játéknapján a Rangers 5–1-re legyőzte a Tampa Bay Lightningot,

Igor Sesztyorkin pedig a klub történetének első gólszerző kapusa lett.

Az orosz játékos két és fél perccel a mérkőzés vége előtt a palánkról középre pattanó korongot emelte az ellenfél üres kapujába.

THE FIRST RANGERS GOALTENDER TO SCORE A GOAL:



IGOR SHESTERKIN pic.twitter.com/k7ITHnvtza — New York Rangers (@NYRangers) October 2, 2026

Ez volt az NHL történetének 21. kapusgólja, Sesztyorkin pedig a 18. hálóőr, aki gólt szerzett a ligában. Az orosz kapus egyúttal a 100. hazai győzelmét aratta az NHL-ben.

Címlapkép: BRUCE BENNETT/Getty Images via AFP (MTI)