Fele annyian dolgoznak a korábbi Századvégnél, mint a választás előtt

A teljes nevén Századvég Konjunktúrakutató Zrt-nek nevezett elemző cég 2025 végén még 72 munkavállalót foglalkoztatott, az úgynevezett éves átlagos állományi létszáma pedig 73,5 fő volt. Ehhez képest a Századvég utódcége, az immár Magyar Gazdaságkutató és Tanácsadó Zrt. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október 2-án lekérdezett nyilvántartásában mindössze 37 foglalkoztatott szerepel. Ezt az adatot a Telex kutatta ki. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a korábban Századvég Gazdaságkutató Zrt. néven működő Magyar Gazdaságkutató Zrt. beolvad a Századvég Konjunktúrakutató Zrt.-be. Az így létrejött cég így lett október 1-jétől Magyar Gazdaságkutató és Tanácsadó Zrt.

Az átnevezett kutatócég egyedüli részvényese a Magyar Konjunktúra Zrt., melynek tulajdonosa a Habony Árpád köréhez, illetve Orbán Viktor holdudvarához sorolt Fűrész Gábor, aki egyúttal a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány kuratóriumi elnöke is.

A 444-en épp ma írtunk arról, hogy a Századvég a választás előtt sokkal pontosabb adatokkal rendelkezett a közhangulatról, mint amilyen végkimenetelt prognosztizáltak vezető fideszes politikusok.