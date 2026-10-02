A Századvég márciusban letette Rogánék elé, hogy a nemzeti szégyen egyik fő építőköve a kormányzati politika

„Én arra készülök, hogy vasárnap este azt a hírt kapjuk, hogy győztünk” - mondta Orbán Viktor négy nappal a választás előtt a Blikknek adott interjúja legvégén. Akkor a kormányközeli közvélemény-kutatók magabiztosan fideszes győzelmet jósoltak, vagy ha történetesen nem ezt mutatták a számaik, akkor a Nézőpont inkább hallgatott, mint most kiderült Mráz Ágoston Sámuel nyilatkozatából.
A hatalmas vereség után aztán Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője az Ultrahang műsorában azt magyarázta, Orbánt „az orránál fogva vezették a jobboldali közvélemény-kutatók”, valótlan számokat közöltek, becsapták őket, és ez nála a bűncselekmény kategóriába tartozik.
Bencsik haragudott a jobboldali kutatókra, Orbán Viktor viszont állítása szerint nem. A bukás után adott első interjúban arról beszélt, ha látta volna előre, hogy ez lesz az eredmény, nem ilyen kampányt csinál. Arra, hogy megvezették-e a jobboldali kutatók, azt mondta, „a baloldali mérések is az asztalon voltak, ezért lehettek volna olyan információi, amik alapján jó döntéseket hozhatott volna.”
Mindez a felelősséghárítás jól hangzott, csakhogy Orbán Viktor és a kormány a Századvég többségében nem nyilvános elemzéseiből is pontosan láthatta, mekkora a baj. A Miniszterelnöki Kabinetiroda megrendelésére készült kutatásokban ugyanis brutális számok voltak, és ezeket bő egy hónappal a választás előtt biztosan megkaptak.
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