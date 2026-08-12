A Századvég a választások előtt százmilliókért kutatta és elemezte Rogánnak a változó politikai törésvonalakat, sokra nem ment vele a miniszter

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A választás előtti pár hónapban nagyon megtolta az Orbán-kormány a Századvéget: idén január és március között több mint 7,6 milliárd forintot fizetett ki különböző tanulmányokra, mérésekre.

Közérdekű adatigényléssel kikértük az utolsó két és fél évet, egészen megdöbbentő tételek is vannak, és nem csak az árak, hanem a témák miatt is.

A Századvég egységáron dolgozott, 200 milliós tanulmányok és 300 milliós közvélemény-kutatások is bőven vannak, de lekutatták a korrupciót is. Néhány tanulmány összefoglalója elérhető, az erősen kérdésessé teszi, mennyit ért valójában a munka.

A mostani Miniszterelnökség még vizsgálja, hogy milyen ellenszolgáltatást kaptak a milliárdokért cserébe.

Két elszámolást teljes egészében nyilvánosságra hozunk a cikkben.

11,8 millióba került, hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda két éve megtudja, mégis mekkora volt a „Nemzeti büszkeség és jóllét a labdarúgó Európa-bajnokság idején”. Borítékolhatóan nagy, miután a válogatott a nyolcaddöntőbe sem jutott be.

Ezt a tételt onnan tudjuk, hogy közérdekű adatigényléssel kikértük a Miniszterelnökségtől a Századvég csoporttal kötött szerződéseket, 2024-ig visszamenőleg, mert onnantól kötötték meg az új szerződést.

A Századvég és az Orbán-kormányok kapcsolata ennél jóval régebbre, évtizedes múltra nyúlik vissza, rengeteg nem nyilvános tanulmány és kutatás készült, ráadásul olykor állítólag csak „orális tanácsadás” volt, amit utólag lehetetlen ellenőrizni.

A minisztériumok tehát kiszervezték a munka – vagy a pénz – egy részét, a századvéges cégek pedig éves szinten milliárdokat kaszáltak ezzel.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda két céggel, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvánnyal és a Századvég Konjunktúrakutató Zrt-vel kötött szerződést, és csak 2024 és 2026. április 30. között több mint 26 milliárd forintot fizettek ki nekik.