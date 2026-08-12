A Századvég a választások előtt százmilliókért kutatta és elemezte Rogánnak a változó politikai törésvonalakat, sokra nem ment vele a miniszter

POLITIKA

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  • A választás előtti pár hónapban nagyon megtolta az Orbán-kormány a Századvéget: idén január és március között több mint 7,6 milliárd forintot fizetett ki különböző tanulmányokra, mérésekre.
  • Közérdekű adatigényléssel kikértük az utolsó két és fél évet, egészen megdöbbentő tételek is vannak, és nem csak az árak, hanem a témák miatt is.
  • A Századvég egységáron dolgozott, 200 milliós tanulmányok és 300 milliós közvélemény-kutatások is bőven vannak, de lekutatták a korrupciót is. Néhány tanulmány összefoglalója elérhető, az erősen kérdésessé teszi, mennyit ért valójában a munka.
  • A mostani Miniszterelnökség még vizsgálja, hogy milyen ellenszolgáltatást kaptak a milliárdokért cserébe.
  • Két elszámolást teljes egészében nyilvánosságra hozunk a cikkben.

11,8 millióba került, hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda két éve megtudja, mégis mekkora volt a „Nemzeti büszkeség és jóllét a labdarúgó Európa-bajnokság idején”. Borítékolhatóan nagy, miután a válogatott a nyolcaddöntőbe sem jutott be.

Ezt a tételt onnan tudjuk, hogy közérdekű adatigényléssel kikértük a Miniszterelnökségtől a Századvég csoporttal kötött szerződéseket, 2024-ig visszamenőleg, mert onnantól kötötték meg az új szerződést.

Fotó: kormany.hu

A Századvég és az Orbán-kormányok kapcsolata ennél jóval régebbre, évtizedes múltra nyúlik vissza, rengeteg nem nyilvános tanulmány és kutatás készült, ráadásul olykor állítólag csak „orális tanácsadás” volt, amit utólag lehetetlen ellenőrizni.

A minisztériumok tehát kiszervezték a munka – vagy a pénz – egy részét, a századvéges cégek pedig éves szinten milliárdokat kaszáltak ezzel.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda két céggel, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvánnyal és a Századvég Konjunktúrakutató Zrt-vel kötött szerződést, és csak 2024 és 2026. április 30. között több mint 26 milliárd forintot fizettek ki nekik.

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