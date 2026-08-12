A Századvég a választások előtt százmilliókért kutatta és elemezte Rogánnak a változó politikai törésvonalakat, sokra nem ment vele a miniszter

11,8 millióba került, hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda két éve megtudja, mégis mekkora volt a „Nemzeti büszkeség és jóllét a labdarúgó Európa-bajnokság idején”. Borítékolhatóan nagy, miután a válogatott a nyolcaddöntőbe sem jutott be.
Ezt a tételt onnan tudjuk, hogy közérdekű adatigényléssel kikértük a Miniszterelnökségtől a Századvég csoporttal kötött szerződéseket, 2024-ig visszamenőleg, mert onnantól kötötték meg az új szerződést.
A Századvég és az Orbán-kormányok kapcsolata ennél jóval régebbre, évtizedes múltra nyúlik vissza, rengeteg nem nyilvános tanulmány és kutatás készült, ráadásul olykor állítólag csak „orális tanácsadás” volt, amit utólag lehetetlen ellenőrizni.
A minisztériumok tehát kiszervezték a munka – vagy a pénz – egy részét, a századvéges cégek pedig éves szinten milliárdokat kaszáltak ezzel.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda két céggel, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvánnyal és a Századvég Konjunktúrakutató Zrt-vel kötött szerződést, és csak 2024 és 2026. április 30. között több mint 26 milliárd forintot fizettek ki nekik.
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A miniszter szerint több mint 100 milliárd forintos hűtlen kezelést és költségvetési csalást követhettek el.
Uniós pénzekből 107 milliárdot költöttek a később fideszes propagandacélokra is használt eszközökre.