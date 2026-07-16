Gondosóra-program: több bűncselekmény gyanújával tett feljelentést az Integritás Hatóság

Rövid közleményt adott ki csütörtökön a Gondosóra-programmal kapcsolatos vizsgálatáról az Integritás Hatóság annak apropóján, hogy az IH úgynevezett köztes jelentést készített a program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról.

„A jelentésben feltárt körülmények alapján a Hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen több bűncselekmény gyanúja miatt, szabálytalansági eljárást kezdeményez az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezi” – olvasható a rövid, mindössze hárommondatos közleményben.

Az Integritás Hatóság azt is bejelentette, hogy a köztes jelentés lezárása után folytatja a Gondosóra-programmal kapcsolatos tényfeltáró munkáját, és a még folyamatban lévő vizsgálati cselekmények eredményéről a vizsgálatot záró jelentésben számol majd be.

Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára és Koncz Zsófia fideszes országgyűlési képviselője jelzőeszközöket mutat meg a kormány Gondosóra projektjéről tartott sajtótájékoztatón Hernádnémetiben. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A korábbi ellenzéki parlamenti politikus, Hadházy Ákos független képviselő az elmúlt években többször foglalkozott az úgynevezett gondosórák körüli, irgalmatlannak tűnő lopások gyanújával. Még 2024 tavaszán jelentette be, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordult az akkori – hivatalosan meg nem erősített, de nem is cáfolt – információk szerint 104 milliárd forintba kerülő gondosórák miatt. Akkoriban csak azt lehetett tudni az EU-finanszírozású programról, hogy Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó néha kiállt termelési riportot kiadni, hogy hány százezren regisztráltak a programba – validált számok nem voltak –, és hogy a szolgáltatás hány ezer életet mentett meg (validált számok szintén nem voltak).

Aztán tavaly januárban már azt jelentette be Hadházy, hogy az Integritás Hatóság és a NAV is vizsgálja a beadványai nyomán a projekt „gigantikus csalását”. A feljelentést és a bejelentést azért tette, mert a birtokába került dokumentum szerint „nem a távol-keleti gyártótól, hanem egy titokzatos dubaji cégen keresztül futtatva, 54 dollárért (kb 21 ezer forint) veszi a 4IG ezeket a folyton lemerülő kütyüket. A másfél millió »gondosórára« pedig összesen 107 milliárd (!) forintnyi EU-s támogatást vernek el, tehát készülékenként 71000 forintot”.

A pénzügyi machinációk mellett a Gondosóra-program természetesen része volt a fideszes politikai machinációknak is. Tavaly júliusban a kormányt dicsérő közéleti hírlevelet ajánlottak a gondosóra-felhasználóknak, de már 2022-ben előfordult Koncz Zsófia körzetében, hogy a vészhelyzetek esetére kapott segélyhívó karkötőn hívtak fel időseket a Fidesztől, hogy mennek-e szavazni, és ha igen, akkor ugye a kormánypártra voksolnak. A 80 év fölöttieknek tavaly júliusban már kérés nélkül is küldték a gondosórákat, amihez aztán az idei választási kampányban csőstül-orbánviktorostul jött a fideszes propaganda is.