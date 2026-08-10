Tanács Zoltán minisztériuma súlyos szabálytalanságokat talált, és feljelentést tett a Gondosóra-ügyben

A Tudományos és Technológiai Minisztérium a feltárt súlyos szabálytalanságok miatt feljelentést tett a Gondosóra program ügyében. A fejlelentés költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további, a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed.

A feltárt szabálytalanságok miatt azonnali hatállyal felmentették a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A cég vezetését Vitkovics Péter vette át, az ő feladata lesz a társaság működésének stabilizálása, az átvilágítás folytatása, a hatóságokkal való teljes körű együttműködés és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása.

A minisztériumot vezető Tanács Zoltán a parlament hétfői ülésén azt mondta, több mint 100 milliárd forintos hűtlen kezelést és költségvetési csalást követhettek el az ügyben. Szerinte a Gondosóra program „egy tipikus NER-es jelenség”: vagyis jó volt az alapgondolat, amit aztán kifacsarva, túlárazva erőltettek az emberekre.

Tanács Zoltán Fotó: Németh Dániel/444

A miniszter azt mondta, piaci becsléseik alapján féláron, de lehet, hogy negyedáron lehet a Gondosóra-szolgáltatást biztosítani. Hozzátette, hogy a programot meg akarják őrizni, és a korábbi ár töredékéért hasznos funkciókkal fejlesztik is. Kormányzati propagandára viszont az előző kormánnyal ellentétben nem használják majd.

Az Integritás Hatóság július közepén tett feljelentést a Gondosóra programmal kapcsolatban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben.

A 108 milliárd forintnyi uniós támogatásból megvalósult programot az Orbán-kormány indította el 2022-ben. Minden 65 év feletti idős ingyenesen juthatott segélyhívásra használható, úgynevezett gondosórához, amit propagandacélokra is előszeretettel használt a Fidesz.