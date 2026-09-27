Mráz Ágoston a Nézőpont felsüléséről: Az utolsó napokban nem hittünk a saját adatainknak sem

Megkezdte a visszatérést a közéletbe az áprilisi választásokon a Fidesz győzelmét jósoló Nézőpont Intézet.

A héten előbb csak egy közleménnyel jelentkeztek, hogy véget ért a nagy belső módszertani önvizsgálatuk. Szombaton viszont Mráz Ágoston Sámuel a Magyar Nemzetben egy hosszú interjúban igyekezett megmagyarázni, hogyan nézték be ennyire az ország közhangulatát.

Mráz azt állítja, hogy a célegyenesben nagyon meglepő változás történt, és az utolsó hetekben billent meg az országos mellett a választókerületi hangulat is. Márpedig ők a Békemenet után, március 19-én publikálták az utolsó országos kutatásukat, abban még hat százalékpontos listás Fidesz-előnyt becsültek. Hogy mennyire lehet igaz a Mráz-féle utolsó pillanatos megbillenés, azt mutatja, hogy a nem fideszes közvéleménykutatók ekkor már jóideje stabil tiszás fölényt mértek, amit még márciusban is nagyon magabiztosan szólt le maga Mráz, megkérdőjelezve a Medián eredményeit és módszertanát.

De azt is mondja Mráz, hogy voltak azért nekik is olyan számaik, amik alapján talán mégsem jön az a Fidesz-győzelem, de elhessegették ennek az esélyét.

„Ugyanezen a bázison röviddel ezt követően már reális esélye volt a kormányváltásnak. Ez nagyon jelentős billenés. Láttunk tehát az utolsó publikációnál rosszabb számokat is, de őszintén szólva magunk is kételkedtünk bennük.”

Hogy pontosan mire gondolt, az a következő kérdés-válaszból derül ki, meg az is, hogy a választókkal együtt ők is hinni akarták a Fidesz választási győzelmét.

Több konzervatív véleményformáló arról beszélt, hogy a jobboldali kutatóintézetek becsapták a választókat. Mit tud mondani a csalódott, dühös embereknek?

Elnézést kérek mindazoktól, akik úgy érzik, félrevezettük őket. Ugyanakkor be kell vallanom, hogy a helyzet még ennél is rosszabb: az utolsó napokban nem hittünk a saját adatainknak sem. Ráadásul elképesztő elvárások voltak a kutatásokkal szemben, és ennek lehet, hogy foglyaivá váltunk. Ha két héttel a választás előtt kihoztunk volna egy olyan kutatást, amelyben a Tisza vezet, lehet, hogy ma a balliberális oldalon hősöknek számítanánk, de akkor azok a jobboldaliak, akik most jogosan felháborodottak, nagyon mérgesek lettek volna ránk, és kételkedtek volna az eredményben. Amikor azt közöltük, hogy csak 44 biztos és 22 esélyes körzetet látunk a Fidesznek, akkor is kaptunk hideget-meleget az akkori kormánypárthoz kötődő szereplőktől, amiért nem adtunk esélyt az ő személyes győzelmüknek. Volt a jobboldalon egy várakozás a kedvező eredmények iránt. Mi pedig azt gondoltuk, hogy amit az utolsó időszakban látunk, talán nem tükrözi a valóságot.

A legnagyobb szakmai hibájuknak azt tartja, hogy a részvételi becslésük egészen biztosan téves volt: a fiatal tiszások aktivitását alul-, a rejtőzködő, alacsonyabb végzettségű fideszesekét felülbecsülték.

„Mi korábban azt feltételeztük, hogy a Tisza magas támogatottságának is van plafonja, hiszen Magyar Péter személyes népszerűsége még a pártjáét sem érte el. Ezért úgy számoltunk, hogy az új szavazók nem automatikusan Magyar Péter miniszterelnökségét fogják támogatni. Ráadásul azt is gondoltuk, a korábbi tapasztalatok alapján, hogy vannak rejtett Fidesz-tartalékok. A telefonos mintákban például felülreprezentáltak lehetnek az irodai munkát végzők, akik inkább tiszások, miközben a kétkezi munkások, az alacsonyabb végzettségűek között korábban az átlagosnál magasabb volt a Fidesz támogatottsága. Azt feltételeztük, hogy az utóbbiak a választás napján még mozgósíthatók lesznek.”

A kutatásaink szerint valahol hatvanéves kor körül húzódott a határ: hatvan fölött a Fidesznek többsége volt, alatta nem. Ez amúgy felülírja Orbán Viktor kedvenc vigasz toposzát, hogy a Fidesz kizárólag a fiatalok miatt veszített, a volt miniszterelnök szerint ugyanis a 40 alattiaknál 19-75-ra kaptak ki a Tiszától, de a 40 év felettieknél 47-44-re nyertek. Persze jó kérdés, hogy melyik fideszes mérés alapján mondja ezt Orbán.

Mráz a vereség okaként azt találta, hogy „a Fidesznek tizenhat év után sokkal erősebben kellett volna azt üzennie, hogy meg tud változni. Ehhez képest a stabilitást képviselte. Egy olyan helyzetben, amikor akár egy világháborús konfliktus veszélyéről is lehet beszélni, érthető, hogy egy kormánypárt stabilitást akar üzenni. De utólag úgy tűnik, ez volt a kulcsprobléma. Az emberek kevésbé lettek volna Fidesz-ellenesek, ha azt látják, hogy vannak új személyek, új vezetők, új gondolatok, és maga a Fidesz is képes megújulni”.

És van még az is, hogy a nyelveket beszélő, más forrásokból is tájékozódó középosztályt elvesztette a Fidesz.

„A társadalom nagyon megváltozott. Erős középosztály alakult ki, sokan beszélnek idegen nyelveket, rengetegen használják a közösségi médiát és az internetes szolgáltatások széles skáláját. Ugyanúgy már nem lehet közelíteni hozzájuk, mint tíz évvel ezelőtt. De ne pusztán technikai problémának tekintsük a kampányt! A fő gond az volt, hogy kialakult a régi és az új megosztottsága: a Fidesz képviselte a régit, a Tisza az újat. Rossz gazdasági helyzetben pedig az új önmagában is vonzó. Sokan már azt sem nézték meg, hogy az új ajánlat valóban jobb-e. Elég volt, hogy rá volt írva: új.”

Mindezek után Mráz természetesen arra jutott, hogy Orbánnal újulhat meg a Fidesz.

„A Fidesz márkanév most nincs jó bőrben, Orbán Viktor viszont jóval népszerűbb a pártjánál. Ezért azt gondolom, hogy az, amit Kötcsén bejelentett – hogy ismét vezetni kívánja az egész jobboldalt –, a Fidesz számára a stabilizáció receptje lehet. Ez nem azt jelenti, hogy a Fidesz rövid időn belül utoléri a Tiszát. De a nagyjából húszszázalékos támogatottságot harminc százalék környékére fel lehet emelni, ahol Orbán Viktor személyes népszerűsége van.”

És úgy tűnik, hogy mostantól újra számíthatunk Mráz szakértéseire: