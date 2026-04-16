Orbán: A luxizás szerepet játszott a választási eredményben, ennek a folytatása öngyilkosság lenne

A kampányban volt két ajánlat - az egyik arról szólt, hogy bajok vannak, a változás veszélyes, a másik pedig arról, hogy változás kell, és akkor jobb lesz az életünk -, és az volt a kérdés, hogy kinek az üzenete erősebb. Be kell látnia, hogy az ellenfélé erősebb volt. Nem tehet szemrehányást a munkatársainak, hiszen minden feltételt megteremtettek, hogy az amit akar, azt elmondhassa, és az minden emberhez eljuthatott.

4 nap alatt nem lehet értékelni egy választási eredményt, ő most még azon gondolkodik, hogy miért nem tudta nagyobb meggyőző erővel elmondani az üzenetet, mi volt az oka annak, hogy a másik üzenet - ami szerinte veszélyesebb üzenet, rosszabb út, - mégis több embert tudott maga mellé állítani, ő hol volt gyenge.

Erre még nincs válasza, próbál kilábalni a sokkhatásból. Nincs jobb állapotban, mint a riporter - mondja Orbán. A riporter többször is úgy tűnt, mint aki mindjárt elsírja magát interjú közben.

Az eredmény ismeretében másmilyen kampányt csinált volna, de az üzeneten nem változtatna, mert az szívből jött. Komolyan vette a dolgot és az embereket is. A szívükre és az eszükre is próbált hatni.

„Én mindenkivel egyenesen beszéltem az ország helyzetéről, de valamit nem jól mondhattam, mert végül is a másik javaslat sokkal nagyobb támogatást kapott.”