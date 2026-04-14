Hiába bukott óriásit a Fidesz, Rogán, Lázár, Szijjártó, Kocsis és Menczer marad, több húzónevük eltűnhet

Még számolják a szavazatokat, ami kicsit módosíthatja a végeredményt, de az biztos, hogy a Fidesz-KDNP a mostani mandátumuk kevesebb, mint felével számolhat. Ez azért elég nagy helyezkedést hozhat, főleg úgy, hogy húzónevek kaptak ki egyéniben, akiknek egy szűk listán nincs befutó helyük.

A most véget érő ciklusban 116 fideszes és 19 KDNP-s képviselő ül a parlamentben, májustól viszont összesen 56 helyük lehet. (Vasárnap még 55 volt, azóta a levélszavazatok miatt eggyel több mandátumuk lett. 13 mandátumot nyertek egyéniben, 43-at listáról.)

Ez is még változhat, hiszen a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatokat csak pénteken kezdik számolni, így bukhatnak (vagy esetleg nyerhetnek) újabb mandátumokat. Több mint 20 egyéni körzetben szoros az eredmény az első és második helyezett között, néhányban izgalmas lehet a vége.

Ebbe nem szólhat bele a párt(szövetség), az országos listáról elnyert mandátumok sorsába viszont igen.

Fotó: Németh Dániel/444

Azt nem tudni, hogy Orbán Viktor meddig vette komolyan, hogy 65 egyéni körzetet biztos megnyerhet a Fidesz – mint amivel biztatta az aktivistákat -, mindenesetre az országos listát úgy sikerült összerakni, hogy az elmúlt évek több „húzóneve” – vagy ismert arca - kiesik, míg a kevésbé ismertek bent maradhatnak. Hacsak nem adják vissza szép sorban a mandátumukat, amire van lehetőségük. Ha viszont ez megtörténik, akkor az a kérdés, miért a kevésbé fontos szereplőket rakták előre, de erre kívülről nem lehet válaszolni.

Az biztos, hogy mostani kormány tagjai közül a listán elfoglalt helyük alapján ellenzéki parlamenti képviselőként folytathatja (amennyiben ezt igényli)

Orbán Viktor

Lázár János

Szijjártó Péter (és árnyéka, Budai Gyula)

Orbán Balázs

Rogán Antal

Gulyás Gergely

Semjén Zsolt

Bóka János EU-ügyi miniszter (akinek ez lesz az első ciklusa)

illetve három államtitkár, Rétvári Bence, Soltész Miklós és Zsigmond Barna Pál.

A lista 46. helyét megkapó Fidesz-szóvivő, Németh Balázs valószínűleg nem jut be, mert hiába lépnének vissza előle hárman, ő a negyedik. De lehet, hogy ha egy újabb visszalépő miatt be is kerülne, önfeláldozást kérnének tőle is, hiszen őt követi a listán

Vitályos Eszter kormányszóvivő,

Tuzson Bence igazságügyi miniszter,

Nagy István agrárminiszter

és Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Ők egyébként mind elindultak egyéniben is, de kikaptak a Tiszától.

A reménykedők és a biztos befutók

Menczer Tamás kommunikációs igazgató is kikapott egyéniben, de őt eleve nem akarták az út szélén hagyni, még egy ilyen szerény listán is befutó helye van.

Takács Péter egészségügyi államtitkár még reménykedhet, hogy a később beérkező szavazatok miatt fordul az eredmény, és sikerül ledolgoznia az 1302 szavazatos hátrányt, de azért ehhez elég nagy csodára lenne szükség. Ha ez nem menti meg, a lista biztos nem fogja, ott a 122. helyen szerepel.

Veszprém 04 Pápa április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 99,22% TISZA Ujvári Szilvia 47,37% 23 575 szavazat FIDESZ-KDNP Takács Péter 44,75% 22 273 szavazat Mi Hazánk Nardai Péter 5,88% 2928 szavazat DK Molnár Bálint 1,31% 652 szavazat MKKP Domján Ákos Donát 0,53% 262 szavazat Jobbik Hortobágyi Katalin 0,15% 77 szavazat Részvétel: 78,81% Érvényes: 49 767 Érvénytelen: 370 Bővebben a kerületről

Az ősrégi fideszesek közül természetesen biztos helye van – listás sorrendben - Kövér Lászlónak, Kubatov Gábornak, Kósa Lajosnak, Németh Szilárdnak és Németh Zsoltnak, de nem hiányozhat Selmeczi Gabriella vagy Nyitrai Zsolt sem. Ők nem próbálkoztak egyéniben, és többeknél a pártban betöltött pozíció alapozta meg a jó helyet. Előkelő helyet kapott a listán két parlamenti újonc, az egyéniben bukó agrárkamarai elnök, Papp Zsolt, és a fidelitas elnöke, Mohácsy István is.

A bohóckodás és a nyuszimotor ide kevés volt

A kampány nagy húzásának gondolták, hogy a jászsági képviselő, Pócs János egy Magyar Péter bábuval parádézzon hónapokig, és folyamatosan alázza a Tisza elnökét.

Az akció nem jött be, Pócs a négy évvel ezelőtti 60 százalék közeli eredményhez képest most 42 százalékot szerzett, amivel elvesztette a választást. Listán a 122. helyet kapta, így ő is biztosan búcsúzik a parlamenttől. 2010 óta volt képviselő, mindig egyéniben jutott be.

A bukás utáni első videója:

A nyuszimotoros akciót levezénylő Koncz Zsófia államtitkár sem folytathatja, aki idén elbukta a szerencsi körzetet. Négy éve még 59 százalékot szerzett, de aztán jött a Tisza, és már csak 44,7-et.

4-5 ciklus, majd vége

Tállai András államtitkár – aki korábban a NAV-ot is vezette – 1998-ban jutott be először a parlamentbe, aztán zsinórban nyert egyéniben a mezőkövesdi körzetében, egészen idáig, mikor jött a tiszás Csézi énekesnő, és jól megverte.

Tállai 20 százalékot rontott a négy évvel korábbi eredményéhez képest. A lista 79. helyén szerepel, az ő bejutásához túl nagy sorcserére volna szükség.

Borsod-Abaúj-Zemplén 07 Mezőkövesd április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 99,01% TISZA Csézi Erzsébet 52,04% 27 664 szavazat FIDESZ-KDNP Tállai András 40,49% 21 526 szavazat Mi Hazánk Szajlai János 5,91% 3142 szavazat DK Sermer Ádám 0,63% 337 szavazat MKKP Kováts Gábor 0,54% 289 szavazat Jobbik Gönczi György 0,32% 170 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Forgács Valter Zsolt 0,06% 33 szavazat Részvétel: 75,56% Érvényes: 53 161 Érvénytelen: 363 Bővebben a kerületről

Szatmáry Kristóf is 5 ciklust nyomott le képviselőként, ebből kétszer sikerült egyéniben győznie. Most nem jött össze. A négy ciklus óta KDNP-s Seszták Miklós is vesztett egyéniben, és egyikük sincs jó helyen a listán, a 69. illetve 78. helyet kapták meg.

Nagy meglepetésre a Fidesz elbukta teljes Bács-Kiskun megyét, így kikapott az ötödik ciklusát töltő Bányai Gábor, illetve az 1998, vagyis 7 ciklus óta képviselő Font Sándor is. Nekik sincs esélyük, Bányai a 145., Font a 153. a listán.

Bács-Kiskun 05 Kiskunhalas április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,72% TISZA Karsai-Juhász Katalin 48,73% 21 853 szavazat FIDESZ-KDNP Bányai Gábor 41,01% 18 391 szavazat Mi Hazánk Szabadi István 8,59% 3851 szavazat DK Nagy Szabolcs 1,26% 564 szavazat Független Németh Szilveszter 0,34% 154 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Dohi Kitti Erika 0,08% 34 szavazat Részvétel: 73,09% Érvényes: 44 847 Érvénytelen: 373 Bővebben a kerületről

Bács-Kiskun 03 Kalocsa április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,81% TISZA Judák Zsolt 49,37% 23 137 szavazat FIDESZ-KDNP Font Sándor 42,18% 19 767 szavazat Mi Hazánk Szabó Patrik 6,1% 2861 szavazat DK Kókai Katalin 1,58% 742 szavazat Független Kőszegi Mihály 0,76% 358 szavazat Részvétel: 77,88% Érvényes: 46 865 Érvénytelen: 315 Bővebben a kerületről

Font után kapott helyet a listán Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, aki Budapesten kikapott egyéniben, majd egy elég durva poszttal jelentkezett hétfőn: kivágná a nemzeti oldal testéből a vereségért felelősöket.

A 2022-es ciklus egyetlen fővárosi egyéni képviselőjét, Dunai Mónikát is elengedte a Fidesz, ahogy Navracsics Tibor KDNP-s miniszter sem lesz képviselő, mert egyéniben kikapott, a listán pedig nem volt rajta.