Hiába bukott óriásit a Fidesz, Rogán, Lázár, Szijjártó, Kocsis és Menczer marad, több húzónevük eltűnhet

Még számolják a szavazatokat, ami kicsit módosíthatja a végeredményt, de az biztos, hogy a Fidesz-KDNP a mostani mandátumuk kevesebb, mint felével számolhat. Ez azért elég nagy helyezkedést hozhat, főleg úgy, hogy húzónevek kaptak ki egyéniben, akiknek egy szűk listán nincs befutó helyük.

A most véget érő ciklusban 116 fideszes és 19 KDNP-s képviselő ül a parlamentben, májustól viszont összesen 56 helyük lehet. (Vasárnap még 55 volt, azóta a levélszavazatok miatt eggyel több mandátumuk lett. 13 mandátumot nyertek egyéniben, 43-at listáról.)

Ez is még változhat, hiszen a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatokat csak pénteken kezdik számolni, így bukhatnak (vagy esetleg nyerhetnek) újabb mandátumokat. Több mint 20 egyéni körzetben szoros az eredmény az első és második helyezett között, néhányban izgalmas lehet a vége.

Ebbe nem szólhat bele a párt(szövetség), az országos listáról elnyert mandátumok sorsába viszont igen.

Azt nem tudni, hogy Orbán Viktor meddig vette komolyan, hogy 65 egyéni körzetet biztos megnyerhet a Fidesz – mint amivel biztatta az aktivistákat -, mindenesetre az országos listát úgy sikerült összerakni, hogy az elmúlt évek több „húzóneve” – vagy ismert arca - kiesik, míg a kevésbé ismertek bent maradhatnak. Hacsak nem adják vissza szép sorban a mandátumukat, amire van lehetőségük. Ha viszont ez megtörténik, akkor az a kérdés, miért a kevésbé fontos szereplőket rakták előre, de erre kívülről nem lehet válaszolni.

Az biztos, hogy mostani kormány tagjai közül a listán elfoglalt helyük alapján ellenzéki parlamenti képviselőként folytathatja (amennyiben ezt igényli)

  • Orbán Viktor
  • Lázár János
  • Szijjártó Péter (és árnyéka, Budai Gyula)
  • Orbán Balázs
  • Rogán Antal
  • Gulyás Gergely
  • Semjén Zsolt
  • Bóka János EU-ügyi miniszter (akinek ez lesz az első ciklusa)
  • illetve három államtitkár, Rétvári Bence, Soltész Miklós és Zsigmond Barna Pál.

A lista 46. helyét megkapó Fidesz-szóvivő, Németh Balázs valószínűleg nem jut be, mert hiába lépnének vissza előle hárman, ő a negyedik. De lehet, hogy ha egy újabb visszalépő miatt be is kerülne, önfeláldozást kérnének tőle is, hiszen őt követi a listán

  • Vitályos Eszter kormányszóvivő,
  • Tuzson Bence igazságügyi miniszter,
  • Nagy István agrárminiszter
  • és Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Ők egyébként mind elindultak egyéniben is, de kikaptak a Tiszától.

A reménykedők és a biztos befutók

Menczer Tamás kommunikációs igazgató is kikapott egyéniben, de őt eleve nem akarták az út szélén hagyni, még egy ilyen szerény listán is befutó helye van.

Takács Péter egészségügyi államtitkár még reménykedhet, hogy a később beérkező szavazatok miatt fordul az eredmény, és sikerül ledolgoznia az 1302 szavazatos hátrányt, de azért ehhez elég nagy csodára lenne szükség. Ha ez nem menti meg, a lista biztos nem fogja, ott a 122. helyen szerepel.

Veszprém 04

Pápa április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 99,22%
  1. Ujvári Szilvia
    Ujvári Szilvia
    TISZA
    47,37%
    23 575 szavazat
  2. Takács Péter
    Takács Péter
    FIDESZ-KDNP
    44,75%
    22 273 szavazat
  3. Nardai Péter
    Nardai Péter
    Mi Hazánk
    5,88%
    2928 szavazat
  4. Molnár Bálint
    Molnár Bálint
    DK
    1,31%
    652 szavazat
  5. Domján Ákos Donát
    Domján Ákos Donát
    MKKP
    0,53%
    262 szavazat
  6. Hortobágyi Katalin
    Hortobágyi Katalin
    Jobbik
    0,15%
    77 szavazat
Részvétel: 78,81% Érvényes: 49 767 Érvénytelen: 370

Az ősrégi fideszesek közül természetesen biztos helye van – listás sorrendben - Kövér Lászlónak, Kubatov Gábornak, Kósa Lajosnak, Németh Szilárdnak és Németh Zsoltnak, de nem hiányozhat Selmeczi Gabriella vagy Nyitrai Zsolt sem. Ők nem próbálkoztak egyéniben, és többeknél a pártban betöltött pozíció alapozta meg a jó helyet. Előkelő helyet kapott a listán két parlamenti újonc, az egyéniben bukó agrárkamarai elnök, Papp Zsolt, és a fidelitas elnöke, Mohácsy István is.

A bohóckodás és a nyuszimotor ide kevés volt

A kampány nagy húzásának gondolták, hogy a jászsági képviselő, Pócs János egy Magyar Péter bábuval parádézzon hónapokig, és folyamatosan alázza a Tisza elnökét.

Az akció nem jött be, Pócs a négy évvel ezelőtti 60 százalék közeli eredményhez képest most 42 százalékot szerzett, amivel elvesztette a választást. Listán a 122. helyet kapta, így ő is biztosan búcsúzik a parlamenttől. 2010 óta volt képviselő, mindig egyéniben jutott be.

A nyuszimotoros akciót levezénylő Koncz Zsófia államtitkár sem folytathatja, aki idén elbukta a szerencsi körzetet. Négy éve még 59 százalékot szerzett, de aztán jött a Tisza, és már csak 44,7-et.

4-5 ciklus, majd vége

Tállai András államtitkár – aki korábban a NAV-ot is vezette – 1998-ban jutott be először a parlamentbe, aztán zsinórban nyert egyéniben a mezőkövesdi körzetében, egészen idáig, mikor jött a tiszás Csézi énekesnő, és jól megverte.

Tállai 20 százalékot rontott a négy évvel korábbi eredményéhez képest. A lista 79. helyén szerepel, az ő bejutásához túl nagy sorcserére volna szükség.

Borsod-Abaúj-Zemplén 07

Mezőkövesd április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 99,01%
  1. Csézi Erzsébet
    Csézi Erzsébet
    TISZA
    52,04%
    27 664 szavazat
  2. Tállai András
    Tállai András
    FIDESZ-KDNP
    40,49%
    21 526 szavazat
  3. Szajlai János
    Szajlai János
    Mi Hazánk
    5,91%
    3142 szavazat
  4. Sermer Ádám
    Sermer Ádám
    DK
    0,63%
    337 szavazat
  5. Kováts Gábor
    Kováts Gábor
    MKKP
    0,54%
    289 szavazat
  6. Gönczi György
    Gönczi György
    Jobbik
    0,32%
    170 szavazat
  7. Forgács Valter Zsolt
    Forgács Valter Zsolt
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,06%
    33 szavazat
Részvétel: 75,56% Érvényes: 53 161 Érvénytelen: 363

Szatmáry Kristóf is 5 ciklust nyomott le képviselőként, ebből kétszer sikerült egyéniben győznie. Most nem jött össze. A négy ciklus óta KDNP-s Seszták Miklós is vesztett egyéniben, és egyikük sincs jó helyen a listán, a 69. illetve 78. helyet kapták meg.

Nagy meglepetésre a Fidesz elbukta teljes Bács-Kiskun megyét, így kikapott az ötödik ciklusát töltő Bányai Gábor, illetve az 1998, vagyis 7 ciklus óta képviselő Font Sándor is. Nekik sincs esélyük, Bányai a 145., Font a 153. a listán.

Bács-Kiskun 05

Kiskunhalas április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,72%
  1. Karsai-Juhász Katalin
    Karsai-Juhász Katalin
    TISZA
    48,73%
    21 853 szavazat
  2. Bányai Gábor
    Bányai Gábor
    FIDESZ-KDNP
    41,01%
    18 391 szavazat
  3. Szabadi István
    Szabadi István
    Mi Hazánk
    8,59%
    3851 szavazat
  4. Nagy Szabolcs
    Nagy Szabolcs
    DK
    1,26%
    564 szavazat
  5. Németh Szilveszter
    Németh Szilveszter
    Független
    0,34%
    154 szavazat
  6. Dohi Kitti Erika
    Dohi Kitti Erika
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,08%
    34 szavazat
Részvétel: 73,09% Érvényes: 44 847 Érvénytelen: 373

Bács-Kiskun 03

Kalocsa április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,81%
  1. Judák Zsolt
    Judák Zsolt
    TISZA
    49,37%
    23 137 szavazat
  2. Font Sándor
    Font Sándor
    FIDESZ-KDNP
    42,18%
    19 767 szavazat
  3. Szabó Patrik
    Szabó Patrik
    Mi Hazánk
    6,1%
    2861 szavazat
  4. Kókai Katalin
    Kókai Katalin
    DK
    1,58%
    742 szavazat
  5. Kőszegi Mihály
    Kőszegi Mihály
    Független
    0,76%
    358 szavazat
Részvétel: 77,88% Érvényes: 46 865 Érvénytelen: 315

Font után kapott helyet a listán Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, aki Budapesten kikapott egyéniben, majd egy elég durva poszttal jelentkezett hétfőn: kivágná a nemzeti oldal testéből a vereségért felelősöket.

A 2022-es ciklus egyetlen fővárosi egyéni képviselőjét, Dunai Mónikát is elengedte a Fidesz, ahogy Navracsics Tibor KDNP-s miniszter sem lesz képviselő, mert egyéniben kikapott, a listán pedig nem volt rajta.

Veszprém 03

Tapolca április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 99,14%
  1. DR. Balatincz Péter
    DR. Balatincz Péter
    TISZA
    52,61%
    25 672 szavazat
  2. Dr. Navracsics Tibor
    Dr. Navracsics Tibor
    FIDESZ-KDNP
    40,95%
    19 981 szavazat
  3. Gergelics Ádám
    Gergelics Ádám
    Mi Hazánk
    4,68%
    2282 szavazat
  4. Bakk István
    Bakk István
    DK
    1,06%
    518 szavazat
  5. Németh Károly
    Németh Károly
    Független
    0,48%
    232 szavazat
  6. Fülöp Lászlóné
    Fülöp Lászlóné
    Jobbik
    0,15%
    75 szavazat
  7. Vincze Olga
    Vincze Olga
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,07%
    33 szavazat
Részvétel: 79,64% Érvényes: 48 793 Érvénytelen: 266
