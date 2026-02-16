Összeállt a Fidesz országos listája, Szentkirályi előkelő helyen, Lázár a 20., Rogán, Gulyás mögötte

POLITIKA
Cikkük frissül

Választmányi ülésen döntött a kormánypárt a Fidesz-KDNP országos választási listájáról, a Fidesz.hu-ra hétfő délután került fel a névsor (pdf nyílik).

Emlékeztetőül: a 199 fős parlamentbe 106-an egyéni választókerületből jutnak be (ezekről a jelöltekről januárban döntött a Fidesz), a maradék 93 helyet osztják szét a pártok között a szavazatok arányában, ehhez kell egy országos lista, amiről bejutnak a jelöltek.

A lista első öt szereplője sorrendben:

  1. Orbán Viktor
  2. Semjén Zsolt
  3. Kövér László
  4. Gál Kinga
  5. Szentkirályi Alexandra

Közülük Szentkirályi jó helye meglepetés, ő nem parlamenti képviselő, a legutóbbi választáson az akkori listán nem volt bejutó helyen, 82. volt, ugyanakkor nagyon aktív a közösségi médiában.

A listán ezután a szokások szerint mások mellett alelnökök (Gál Kinga, Németh Szilárd, Kósa, Kubatov), régi motorosok (Latorczai, Lezsák, Németh Zsolt) és egyéb, nem annyira ismert szereplők következnek, majd a 20. hely környékén van egy erős csapat, ami így néz ki:

  • 19. Szijjártó Péter
  • 20. Lázár János
  • 21. Orbán Balázs
  • 22. Simicskó István
  • 23. Rogán Antal
  • 24. Gulyás Gergely

Ők még mind bejutó helyen vannak, a listáról való bejutás a harmincadik-negyvenedik hely környékén kezd kockázatossá válni. 2022-ben 54 százalékos listás szavazati aránnyal 48 parlamenti hely jutott a Fidesznek, 2014-ben szűk 45 százalékos támogatottsággal 38.

Menczer Tamás a 36., Németh Balázs a 47., Vitályos Eszter a 48., ők indulnak egyéniben is.

A listaállító rendezvényen elsőként Kövér László köszönte meg mindenkinek a közös munkát, és kérte, hogy a résztvevők is köszönjék meg mindenkinek. Aztán sorolta, hogy mire büszke a kormány teljesítményében, ezek közül a legmeglepőbb a demográfia dicsérete volt, hiszen negatív rekordot döntött a születésszám tavaly.

„Minden idők legpocsékabb emberi minőségét mutató ellenzék az ellenfelük, nosztalgiával kell visszagondolnunk a posztkommunistákra, akiknél mindegyik rosszabb minőségű volt, mint az elődje, de a legutolsó, legrosszabb minőségű posztkommunista eresztés is szellemi és morális Kilimandzsárót jelent azokhoz képest, akikkel ma vagyunk kénytelenek szembenézni, és ez nem az ő hibáik vagy bűneik mentegetése akar lenni” - mondta Kövér nagy derültség közepette..

Folytatta: történelmünkben eddig az volt a minta, hogy az országot fegyveres erőszakkal alávetni akaró hatalmak kerestek rongy magyarok között kollaboránsokat, helytartókat, pribékeket. Most a helyzet megfordult, úgy tűnik, a hódítási kísérleteknek sikeresen ellenálló ország megtörésére keres sikeresen kollaboránsokat, helytartókat, pribékeket az a hatalom, amelyik 16 éve nem bír velünk. És szóba hozta még a kezét véres olajjal összemaszatoló tartalék miniszterelnök-jelöltet is.

Aztán németezett úgy, hogy üzent azoknak, akik immár a negyedik birodalmat építik a sikertelen három kísérlet után, mégpedig Petőfi Mit nem beszél az a német … című versével, nyomtatási hibára hivatkozva átugorva azt, hogy kurvanyádat.

Beszélt még Semjén Zsolt, aki elmagyarázta, hogy miért az örökkévalóság pártja és miért az egyetlen világnézeti párt a KDNP, és miért a teremtés rendjén alapul a működésük.

Orbán Balázstól azt tudhatták meg a képviselők, hogy őket kampányfőnökként kifejezetten biztatja, hogy szerepeljenek minél többet, mert tiszta a lelkiismeretük, „mi bárhova megyünk, nyugodt szívvel állunk ki az emberek elé, mert a mondataink összhangban vannak a cselekedeteinkkel, el tudunk számolni a jó és a rossz döntéseinkkel is". Ehhez képest az országjáró DPK-gyűlések zárt körűek, Orbán Viktor mindenhol meghívott vendégek előtt szokott csak beszélni. Aztán ukrajnázott egyet.

Gratulált a jelölteknek Kocsis Máté, és azoknak is üzent, akik most nem kerültek befutó helyekre, hogy tartsák magukat készültségben, mert a mostani ciklusban is bekerült utólag 8 képviselő a parlamentben. Ő is ukrajnázott, Magyar Péterről meg azt mondta, hogy Brüsszelben a mentelmi ügyeivel mogyorózzák, Kijevben meg tán titkos felvételekkel. Három dolgot kért a Fidesz kihívóitól: ne bújjanak a press@ mögé, ne aludjanak ott drogbulikon, ne egyék ki a kacsáinkat a tavainkból. „55 nap nyugodtan, derűsen, és alázatosan” - zárta a beszédét.

Nagyjából a szombati évértékelőjét foglalta össze Orbán, szerinte a választásokig már minden leegyszerűsödött, tiszta és átlátható. Tudják, mit akarnak (5 millió magyar dolgozót, 1 milliós átlagbért, 14. havi nyugdíjt, anyák adómentességét, lakást a fiataloknak), azt is, mit az ellenfél (odaadnák a magyar vétőjogot Brüsszelnek, Ukrajnát felvetetnék az EU-ba, pénzt is adnának nekik). Szerinte a németek a Tiszát támogatják. Szerinte a fideszesek elszántak, jókedvűek, a tiszások gyűlölködőek. Orbán szerint azért fog nyerni a Fidesz, mert kiváló jelöltjeik vannak. Itt a teljes csapat, aki benne van mind kiváló, erős és hatékony, mindenkitől azt várja, hogy hozza a mandátumát. Azt is mondta, hogy a Fidesz széles szövetségben működik, az egész nemzetet képviselik, fel is sorolta mettől meddig.

Az alkalmasságon túl mindenkitől 4 politikai feltételt vár el: nemet kell mondani a magyarok kifosztására, a brüsszeli birodalom kiépítésére a vétójog visszaadásával, Ukrajna EU-tagságára és a háborúra. „Egyikünk se lóbálta a lábát, de nincs pardon, nincs kifogás, nincs megállás, holnap nekiindulunk és bemasírozunk az április 12-i győzelembe” - közölte Orbán. Szót nem kaptak nők a rendezvényen, de a végén odaállhattak Orbán mellé az első sorba, a színpadra.

A pártlistán az első 25-ben három nő van, negyedik helyen Gál Kinga alelnök, utána jön Szentkirályi, majd 18. helyen Selmeczi Gabriella.

Az ismert nevek közül nem szerepel a listán Navracsics Tibor, igaz, ő 2022-ben sem volt rajta. Ő csak úgy lehet képviselő, ha megnyeri az egyéni körzetét Veszprémben. Nincs rajta a közösségi médiában szintén nagyon aktív Pócs János, neki is egyéniben kell nyernie, ha képviselő akar lenni. Ő legutóbb a 65. helyen volt.

Kattintásra kinyílik az egész lista, mind a 93 névvel

1. Orbán Viktor

2. Semjén Zsolt

3. Kövér László

4. Gál Kinga

5. Szentkirályi Alexandra

6. Kubatov Gábor

7. Kósa Lajos

8. Németh Szilárd

9. Kocsis Máté

10. Latorczai János

11. Lezsák Sándor

12. Jakab István

13. Papp Zsolt György

14. Mohácsy István

15. Sztojka Attila

16. Tapolczai Gergely

17. Németh Zsolt

18. Selmeczi Gabriella

19. Szijjártó Péter

20. Lázár János

21. Orbán Balázs

22. Simicskó István

23. Rogán Antal

24. Gulyás Gergely

25. Bóka János

26. Hidvéghi Balázs

27. Molnár Ágnes

28. Kárpátiné Juhász Hajnalka

29. Rétvári Bence

30. Bánki Erik

31. Demeter András

32. Nacsa Lőrinc

33. Kovács Zsolt

34. Földesi Gyula

35. Balla György

36. Menczer Tamás

37. Héjj Dávid

38. Latorczai Csaba

39. Soltész Miklós

40. Budai Gyula

41. Nyitrai Zsolt

42. Zsigmond Barna

43. Farkas Örs

44. Vejkey Imre

45. Hollik István

46. Lezsák Anna

47. Németh Balázs

48. Vitályos Eszter

49. Tuzson Bence

50. Nagy István

51. Hankó Balázs

52. Fazekas Sándor

53. Mátrai Márta

54. Fónagy János

55. Tiba István

56. Tasó László

57. Kontrát Károly

58. Illés Boglárka

59. Kállai Mária

60. Farkas Sándor

61. Halász János

62. Pósán László

63. Bartos Mónika

64. Nagy János

65. Ibolya Csenge

66. Szabó Tünde

67. Kara Ákos

68. Erdős Norbert

69. Szatmáry Kristóf

70. Simon Miklós

71. Bodó Sándor

72. Kovács Sándor

73. Barcza Attila

74. Szilasi Gábor

75. Bánné dr. Gál Boglárka

76. Gyopáros Alpár

77. Seszták Miklós

78. Tállai András

79. Ágh Péter

80. Csuzda Gábor

81. Tilki Attila

82. Takács Árpád

83. Czirbus Gábor

84. Máthé Zsuzsa

85. Csöbör Katalin

86. Mészáros Lajos

87. Koncz Zsófia

88. Hollósy András

89. Azbej Trisztán

90. F. Kovács Sándor

91. Vitányi István József

92. Bólya Boglárka

93. Varga-Bajusz Veronika


POLITIKA kövér lászló választmányi ülés gulyás gergely fidesz Szentkirályi Alexandra Rogán Antal országos lista gál kinga simicskó istván semjén zsolt Szijjártó Péter orbán viktor Orbán Balázs Lázár János választás 2026
