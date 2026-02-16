Összeállt a Fidesz országos listája, Szentkirályi előkelő helyen, Lázár a 20., Rogán, Gulyás mögötte

Cikkük frissül

Választmányi ülésen döntött a kormánypárt a Fidesz-KDNP országos választási listájáról, a Fidesz.hu-ra hétfő délután került fel a névsor (pdf nyílik).

Emlékeztetőül: a 199 fős parlamentbe 106-an egyéni választókerületből jutnak be (ezekről a jelöltekről januárban döntött a Fidesz), a maradék 93 helyet osztják szét a pártok között a szavazatok arányában, ehhez kell egy országos lista, amiről bejutnak a jelöltek.

A lista első öt szereplője sorrendben:

Orbán Viktor Semjén Zsolt Kövér László Gál Kinga Szentkirályi Alexandra

Közülük Szentkirályi jó helye meglepetés, ő nem parlamenti képviselő, a legutóbbi választáson az akkori listán nem volt bejutó helyen, 82. volt, ugyanakkor nagyon aktív a közösségi médiában.

A listán ezután a szokások szerint mások mellett alelnökök (Gál Kinga, Németh Szilárd, Kósa, Kubatov), régi motorosok (Latorczai, Lezsák, Németh Zsolt) és egyéb, nem annyira ismert szereplők következnek, majd a 20. hely környékén van egy erős csapat, ami így néz ki:

19. Szijjártó Péter

20. Lázár János

21. Orbán Balázs

22. Simicskó István

23. Rogán Antal

24. Gulyás Gergely

Ők még mind bejutó helyen vannak, a listáról való bejutás a harmincadik-negyvenedik hely környékén kezd kockázatossá válni. 2022-ben 54 százalékos listás szavazati aránnyal 48 parlamenti hely jutott a Fidesznek, 2014-ben szűk 45 százalékos támogatottsággal 38.

Menczer Tamás a 36., Németh Balázs a 47., Vitályos Eszter a 48., ők indulnak egyéniben is.

A listaállító rendezvényen elsőként Kövér László köszönte meg mindenkinek a közös munkát, és kérte, hogy a résztvevők is köszönjék meg mindenkinek. Aztán sorolta, hogy mire büszke a kormány teljesítményében, ezek közül a legmeglepőbb a demográfia dicsérete volt, hiszen negatív rekordot döntött a születésszám tavaly.

„Minden idők legpocsékabb emberi minőségét mutató ellenzék az ellenfelük, nosztalgiával kell visszagondolnunk a posztkommunistákra, akiknél mindegyik rosszabb minőségű volt, mint az elődje, de a legutolsó, legrosszabb minőségű posztkommunista eresztés is szellemi és morális Kilimandzsárót jelent azokhoz képest, akikkel ma vagyunk kénytelenek szembenézni, és ez nem az ő hibáik vagy bűneik mentegetése akar lenni” - mondta Kövér nagy derültség közepette..

Folytatta: történelmünkben eddig az volt a minta, hogy az országot fegyveres erőszakkal alávetni akaró hatalmak kerestek rongy magyarok között kollaboránsokat, helytartókat, pribékeket. Most a helyzet megfordult, úgy tűnik, a hódítási kísérleteknek sikeresen ellenálló ország megtörésére keres sikeresen kollaboránsokat, helytartókat, pribékeket az a hatalom, amelyik 16 éve nem bír velünk. És szóba hozta még a kezét véres olajjal összemaszatoló tartalék miniszterelnök-jelöltet is.

Aztán németezett úgy, hogy üzent azoknak, akik immár a negyedik birodalmat építik a sikertelen három kísérlet után, mégpedig Petőfi Mit nem beszél az a német … című versével, nyomtatási hibára hivatkozva átugorva azt, hogy kurvanyádat.

Beszélt még Semjén Zsolt, aki elmagyarázta, hogy miért az örökkévalóság pártja és miért az egyetlen világnézeti párt a KDNP, és miért a teremtés rendjén alapul a működésük.

Orbán Balázstól azt tudhatták meg a képviselők, hogy őket kampányfőnökként kifejezetten biztatja, hogy szerepeljenek minél többet, mert tiszta a lelkiismeretük, „mi bárhova megyünk, nyugodt szívvel állunk ki az emberek elé, mert a mondataink összhangban vannak a cselekedeteinkkel, el tudunk számolni a jó és a rossz döntéseinkkel is". Ehhez képest az országjáró DPK-gyűlések zárt körűek, Orbán Viktor mindenhol meghívott vendégek előtt szokott csak beszélni. Aztán ukrajnázott egyet.

Gratulált a jelölteknek Kocsis Máté, és azoknak is üzent, akik most nem kerültek befutó helyekre, hogy tartsák magukat készültségben, mert a mostani ciklusban is bekerült utólag 8 képviselő a parlamentben. Ő is ukrajnázott, Magyar Péterről meg azt mondta, hogy Brüsszelben a mentelmi ügyeivel mogyorózzák, Kijevben meg tán titkos felvételekkel. Három dolgot kért a Fidesz kihívóitól: ne bújjanak a press@ mögé, ne aludjanak ott drogbulikon, ne egyék ki a kacsáinkat a tavainkból. „55 nap nyugodtan, derűsen, és alázatosan” - zárta a beszédét.

Nagyjából a szombati évértékelőjét foglalta össze Orbán, szerinte a választásokig már minden leegyszerűsödött, tiszta és átlátható. Tudják, mit akarnak (5 millió magyar dolgozót, 1 milliós átlagbért, 14. havi nyugdíjt, anyák adómentességét, lakást a fiataloknak), azt is, mit az ellenfél (odaadnák a magyar vétőjogot Brüsszelnek, Ukrajnát felvetetnék az EU-ba, pénzt is adnának nekik). Szerinte a németek a Tiszát támogatják. Szerinte a fideszesek elszántak, jókedvűek, a tiszások gyűlölködőek. Orbán szerint azért fog nyerni a Fidesz, mert kiváló jelöltjeik vannak. Itt a teljes csapat, aki benne van mind kiváló, erős és hatékony, mindenkitől azt várja, hogy hozza a mandátumát. Azt is mondta, hogy a Fidesz széles szövetségben működik, az egész nemzetet képviselik, fel is sorolta mettől meddig.

Az alkalmasságon túl mindenkitől 4 politikai feltételt vár el: nemet kell mondani a magyarok kifosztására, a brüsszeli birodalom kiépítésére a vétójog visszaadásával, Ukrajna EU-tagságára és a háborúra. „Egyikünk se lóbálta a lábát, de nincs pardon, nincs kifogás, nincs megállás, holnap nekiindulunk és bemasírozunk az április 12-i győzelembe” - közölte Orbán. Szót nem kaptak nők a rendezvényen, de a végén odaállhattak Orbán mellé az első sorba, a színpadra.

A pártlistán az első 25-ben három nő van, negyedik helyen Gál Kinga alelnök, utána jön Szentkirályi, majd 18. helyen Selmeczi Gabriella.

Az ismert nevek közül nem szerepel a listán Navracsics Tibor, igaz, ő 2022-ben sem volt rajta. Ő csak úgy lehet képviselő, ha megnyeri az egyéni körzetét Veszprémben. Nincs rajta a közösségi médiában szintén nagyon aktív Pócs János, neki is egyéniben kell nyernie, ha képviselő akar lenni. Ő legutóbb a 65. helyen volt.