Feljelentést tesz Ruszin-Szendi Romulusz a Szerbiának eladott harckocsik miatt

A honvédelmi miniszter feljelentést tett, miután kiderült, hogy az előző honvédelmi vezetés mintegy 500 millió forintért adott el 108 páncélozott szállító harcjárművet (BTR) Szerbiának, írja az MTI.

Ruszin-Szendi Romulusz pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy az előző honvédelmi vezetés egy olyan értékbecslő céggel becsültette fel a harcjárművek értékét, amely korábban ingatlanbecsléssel foglalkozott.

Fotó: Németh Dániel/444

Bár a Honvédelmi Minisztérium az értékbecslés feletti áron adta el a csapatszállító harcjárműveket a saját cégének, majd ez a vállalat még drágábban a szerbeknek, a 108 járművet mintegy félmilliárd forintért értékesítette. Száznyolc BTR csak félmilliárd forintot ér? - tette fel a kérdést a miniszter, jelezve: a nyomozó hatóságok majd kiderítik, hogy „volt-e itt visszaélés vagy nem”.

Az ügy először Hadházy Ákosnak tűnt fel, aki 2025 végén arról számolt be, hogy nemcsak 26, hanem annál több, akár 66 BTR-t is eladhatott Magyarország Szerbiának.

Arról először Hadházy Ákos még parlamenti képviselőként 2025 végén számolt be, hogy Magyarország nem a fent említett 26 – mint arról korábban szó volt –, hanem annál több, akár 66 darab BTR-t adott el Szerbiának. Ráadásul nem is eladta azokat a magyar állam, hanem ajándékba adta a szerb sajtó szerint. Noha Hadházy kérdezte erről az akkori honvédelmi minisztert, Szalay-Bobrovniczky Kristófot, az írásbeli kérdésre az államtitkára, Vargha Tamás válaszolt, aki szerint minden a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.