Fellebbezett a Manchester City a pénzügyi szabálysértések ügyében

A Manchester City benyújtotta fellebbezését a független bizottság döntése ellen, ami a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésével kapcsolatos szinte valamennyi vádpontban elmarasztalta a klubot – írja az Athletic. A Citynek péntekig kellett fellebbeznie, közleménye szerint ezt csütörtökön, helyi idő szerint este hétkor megtette.

„A klub határozott álláspontja szerint a határozat több szempontból is egyértelmű és lényeges jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, ezért megalapozatlan”

– közölte a City pénteken. A klub továbbra is tagadja a vádakat, és állítása szerint megcáfolhatatlan bizonyítékokkal rendelkezik, amik alátámasztják az ügyben képviselt valamennyi álláspontját.

Fotó: OLI SCARFF/AFP

„Továbbra is tiszteletben tartjuk a szabályszerű eljárást, és amíg valamennyi eljárás le nem zárul, szükségszerűen korlátozott, hogy mit mondhatunk még az ügyről”

– tették hozzá. A fellebbezés benyújtását a Premier League is megerősítette.

A független bizottság csaknem két évig tartó eljárás után 115-ből 114 pontban elmarasztalta a Cityt. Megállapításai szerint a klub tulajdonosa, az Abu Dhabi United Group (ADUG) színlelt kifizetésekkel összesen több mint 800 millió fonttal növelte mesterségesen a klub bevételeit, illetve csökkentette a költségeit. A bizottság szerint ez a konstrukció tette lehetővé, hogy a City 2009 és 2018 között úgy tüntesse fel magát, mintha megfelelne a Premier League és az UEFA pénzügyi szabályainak. Az ADUG Manszúr bin Zajed Ál Nahján sejk magánbefektetési cége. A sejk az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és miniszterelnök-helyettese, valamint az országot uraló család tagja.

A BBC forrásai szerint a City a fellebbezésében azzal érvel majd, hogy a kulcsfontosságú szponzori megállapodásokat Abu-Dzabi kormánya finanszírozta, nem pedig a klub tulajdonosai. Ennek azért van jelentősége, mert a Premier League szabályai megengedik, hogy állami tulajdonú szervezetek szponzoráljanak klubokat.

A fellebbezést egy új, háromtagú, jogi szakértőkből álló független bizottság bírálja el. A Premier League idén nyáron bevezetett szabálya szerint a fellebbezés tárgyalását követő 12 héten belül döntést kell hozni. Ettől azonban szükség esetén el lehet térni, így egyelőre nem tudni, meddig tart majd az eljárás. A korábbi ügyek alapján a Cityre várhatóan a fellebbezés elbírálása után szabják ki a büntetést, de ez nem garantált. A klub később a kiszabott szankciók ellen is fellebbezhet.

Ahogy azt a 444-en is írtuk, az, hogy mikor és milyen büntetést szabnak ki, nemcsak a City, hanem az egész Premier League szempontjából kulcsfontosságú lesz, az egész bajnokság hitelessége is múlik ezen. Ugyanakkor ha a City minden rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőséget kihasznál, az ügy lezárása a szakértők szerint évekig is eltarthat.