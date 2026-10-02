Három nap alatt 210 millióval támogatta Demjén Ferenc projektjeit az MVM

Közvetlenül a választások előtt egymást követő három nap (április 7-8-9.) alatt összesen 210 millió forint értékben kötött szponzorációs szerződést az MVM Demjén Ferenc négy projektjére, írja a hvg.hu.

A pénz nem Demjén saját cégéhez, hanem menedzsere, Rózsa István érdekeltségeihez került: 80 millió forint ment az Aréna Média Kft.-nek az év végi nagykoncertre, 80 millió a Rózsa Records Kft.-nek a 2026-os turnéra, további két 25 milliós szerződés pedig a Kő-Vár Park Kft.-nek Demjén filmzenéjének második megjelenésére és egy zenei albumhoz kapcsolódóan.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A lap megkeresésére Rózsa István közölte, hogy mindig a menedzsment, vagyis az imént felsorolt cégek nyújtják be a kérelmet a produkciók támogatására vonatkozóan.

Nem ez volt azonban az első alkalom, hogy az MVM támogatta Demjén projektjeit. 2025. június 3-án az állami energetikai vállalat 50 millió forint értékben szerződött az Aréna Média Kft.-vel Demjén Ferenc koncertszponzorációjára. Az idei listán szerepel egy 70 milliós tétel is: a Rózsa Records ennyi szponzorációs pénz kapott a Tabán Fesztiválra. A lap kereste az MVM-et is, de nem érkezett válasz.