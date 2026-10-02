Kevesebb polc, több raklap, 500 termékkel kisebb áruválaszték – az Aldi spórolni kezdett

Az Aldi jelentős átalakításba kezdett Magyarországon: a korábbi mintegy 2600 termékes állandó élelmiszer-kínálatot 2100-ra szűkítette, míg az üzleteket egyszerűbb, diszkontosabb megjelenésűvé alakítja, írja a Portfólió a vállalat pénteki sajtóbeszélgetésén elhangzottak alapján.

A termékkínálat csökkentése és a fapadosabb megjelenése a három éve veszteséges magyarországi működés nyereségessé tételét is szolgálja. Kevesebb polcot, egyszerűbb berendezést és több raklapos kihelyezést alkalmaznak, ami egyben az árufeltöltést is könnyebbé és olcsóbbá teszi. Az Aldi vezetése szerint a vevők dönthetnek a magasabb szolgáltatási szint és az ahhoz társuló magasabb ár, illetve egy egyszerűbb működés és az alacsonyabb ár között. A tapasztalataik alapján a magyar vásárlóknak kiemelten fontos az ár, ehhez igazítják az üzleteik kialakítását.

Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a lánc elsősorban az alacsony árakkal akar versenyezni, hiszen a diszkontmodell egyik alapvető eleme az árérzékenység. A termékkínálat csökkentése Pusztai Ádám országos beszerzési igazgató szerint adatvezérelt racionalizálással történt: minden kategóriában megvizsgálták, hány hasonló termék kell ténylegesen a vevőnek, indokolt-e több, egymáshoz nagyon hasonló terméket – például többféle ketchupot – egyszerre a polcokon tartani.

A változtatások kiterjednek arra is, hogy csökkentik a non-food termékek arányát, ezek kisebb területet kapnak az üzletekben. A kategória nem tűnik el, de a készletek mennyiségét jobban a tényleges kereslethez igazítják, miközben az élelmiszereknek nagyobb hely jut, írja a lap. Az Aldi ezek mellett arra is törekszik, hogy az üzleteik belső logikája jobban hasonlítson egymásra, vagyis a vásárlók ugyanazokat a termékkategóriákat lehetőleg ugyanott találják meg.