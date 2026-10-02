Magyar Péter lett a Time magazinnál a legbefolyásosabb feltörekvők egyike

A Time magazin minden évben összeállítja a Time 100Next toplistáját, amire a legbefolyásosabb feltörekvő közszereplőket gyűjtik össze öt kategóriában (innovátorok, művészek, vezetők, újítók és különleges személyiségek). A feltörekvők százas listájára idén felkerült Magyar Péter miniszterelnök is.

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A brexit utáni idők legegyértelműbb Európa-párti kiállása – így értékelte a lap a Tisza áprilisi választási győzelmét. „Orbán tekintélyelvűségre hajló rendszere – amely a nyugati szélsőjobboldali pártok számára is mintául szolgált – nem csupán a magyar demokráciát, hanem az Európai Unió közösségi identitását is veszélyeztette”, írta a Magyarról szóló szócikk szerzője, méltatva „az euroszkeptikus populizmus térnyerésének idején” aratott elsöprő győzelmet.

Szerinte a Tisza győzelmével Magyarország esélyt kapott, hogy lezárja történelmének illiberális időszakát, „bebizonyítva, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia erősebbek, mint egy ember”. A szócikk szerint „ez olyan tanulság, aminek visszhangoznia kell Európától az Egyesült Államokig”.

A listán szerepel egyébként az a futballista Folarin Balogun, aki az idei világbajnokság egyik főszereplője lett, akaratán kívül. Az amerikai válogatott londoni születésű játékosa volt ugyanis az, aki előbb remekül játszott a vb-n (két gól Paraguay ellen, egy ausztrál öngól kiharcolása, gól Bosznia-Hercegovina ellen a 32 között), majd ez utóbbi meccsen egy idióta szabálytalansággal kiállíttatta magát. Legalább egy meccsre szóló eltiltást kellett volna kapnia, de nem kapott. Később kiderült, hogy azért, mert Trump nem sokkal a meccs után felhívta országos cimboráját, Gianni Infantino FIFA-elnököt, hogy csináljon már valamit – és az csinált.

Szintén felkerült a Time 100Next listájára az Obsession film írója-rendezője, Curry Barker, az a 26 éves Michael Truell, akinek négy éve indított szoftvercégét 60 milliárd dollárért vette meg Elon Musk (ez majdnem 20 billió forint, az éves magyar GDP közel egynegyede), Rob Jetten holland miniszterelnök, a Trump és a republikánusok félidős választási stratégiáját kidolgozó James Blair, illetve a német balos-szélsőbalos, részben az NDK-állampárt utódpártjának számító Die Linke társelnöke, Heidi Reichinnek is.